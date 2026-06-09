Должников за свет и горячую воду ждут отключения и запрет на выезд за границу

«Хабаровскэнергосбыт» продолжает бороться с неплательщиками. Жителям края, имеющим долг за электроэнергию и горячую воду более двух месяцев, уже направлены уведомления. После получения предупреждения дается 20 дней на погашение долга или заключение соглашения о реструктуризации. Если этого не сделать, энергетики могут ограничить подачу ресурсов. Свет и горячую воду вернут только через двое суток после полной оплаты долга, пеней и услуги по подключению. За самовольное подключение к сетям — штраф от 10 до 15 тысяч рублей. Если же задолженность превысит 30 тысяч рублей и попадет к судебным приставам, должнику могут запретить выезд за границу. Проверить наличие долга можно в личном кабинете «Хабаровскэнергосбыта» или на сайте ФССП.