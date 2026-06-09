Восьмиклассник из Хабаровского края вошел в топ-50 юных прозаиков РФ

Максим Храневский, ученик 8 класса школы села Новый Мир Комсомольского района Хабаровского края, стал финалистом VIII сезона Всероссийского литературного конкурса «Класс!». Юный автор вошел в список 50 лучших юных прозаиков страны. В сентябре школьник отправится в Москву на творческие мастер-классы, лекции и церемонию награждения в рамках Московской международной книжной ярмарки, где объявят шестерых победителей. Конкурс проводится при поддержке Минцифры, Президентского фонда культурных инициатив и Российского книжного союза.