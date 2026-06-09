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Долгожданное восстановление исторического центра началось в Комсомольске-на-Амуре

Подрядчики уже вышли на 10 объектов этого года — фасады на проспектах Ленина и Мира очищают от старых вывесок и краски. Масштабных работ в сталинской застройке не было больше 20 лет. До конца следующего года исторический облик вернут 20 домам 30−50-х годов постройки. Проекты согласованы с архитекторами-реставраторами и органами охраны памятников. Работы идут в рамках.

Подрядчики уже вышли на 10 объектов этого года — фасады на проспектах Ленина и Мира очищают от старых вывесок и краски. Масштабных работ в сталинской застройке не было больше 20 лет. До конца следующего года исторический облик вернут 20 домам 30−50-х годов постройки. Проекты согласованы с архитекторами-реставраторами и органами охраны памятников. Работы идут в рамках мастер-плана развития города, утвержденного президентом. Таких масштабных работ в центре Комсомольска не было с начала 2000-х годов.