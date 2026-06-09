Хабаровчанам предлагают поучаствовать во Всероссийском проекте «Знать. Любить. Гордиться!»

Проект объединяет тысячи молодых людей со всех уголков страны. Участники должны выполнить творческое задние о своем регионе и пройти региональный, окружной и финальный этапы проекта. Победители и финалисты получат сертификаты на познавательные путешествия по программе «Больше, чем путешествие». Предрегистрацию можно пройти на сайте. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Программа «Больше, чем путешествие» действует при поддержке Росмолодежи.