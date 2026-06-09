Проект объединяет тысячи молодых людей со всех уголков страны. Участники должны выполнить творческое задние о своем регионе и пройти региональный, окружной и финальный этапы проекта. Победители и финалисты получат сертификаты на познавательные путешествия по программе «Больше, чем путешествие». Предрегистрацию можно пройти на сайте. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Программа «Больше, чем путешествие» действует при поддержке Росмолодежи.
Хабаровчанам предлагают поучаствовать во Всероссийском проекте «Знать. Любить. Гордиться!»
Проект объединяет тысячи молодых людей со всех уголков страны. Участники должны выполнить творческое задние о своем регионе и пройти региональный, окружной и финальный этапы проекта. Победители и финалисты получат сертификаты на познавательные путешествия по программе «Больше, чем путешествие». Предрегистрацию можно пройти на сайте. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Программа «Больше, чем путешествие».