В Прикамье спрос на персонал в сфере гостинично-ресторанного бизнеса вырос на 21%

В мае в Пермском крае было открыто 810 вакансий в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны», подсчитали эксперты рекрутингового агентства hh.ru. Это на 21% больше, чем в начале года. Рост числа вакансий связан с сезонным увеличением спроса на услуги общепита, гостиниц, кафе, ресторанов и туристической инфраструктуры. Ближе к лету компании активнее ищут линейный персонал, сотрудников кухни, зала, а также управленцев, которые помогают обеспечивать стабильную работу заведений и качество сервиса.