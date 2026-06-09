Воронежцев предупредили о грозе и сильном ветре

Воронежская область задержалась в зоне желтой погодной опасности. Жителей региона предупредили о неблагоприятных условиях до вечера вторника. По данным прогностической карты Гидрометцентра по ЦФО, до 18 часов 9 июня местами по области ожидаются грозы, сопровождаемые сильным ветром — с порывами до 16 метров в секунду.
При таком ветре не ставьте автомобили рядом со старыми деревьями и рекламными щитами — во избежание их падения на машины.
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