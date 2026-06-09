Жителя Красноярского края осудят за жестокую расправу над бывшей женой и ее новым спутником

Енисейский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 53-летнего жителя села Озерное. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края, мужчину обвиняют в убийстве и покушении на убийство. Происшествие произошло весной текущего года. Местный житель не смог смириться с тем, что его бывшая супруга ушла и встречается с другим мужчиной. Отметим, знакомые женщины отмечают, что бывший муж в последние годы совместной жизни злоупотреблял спиртным и бил ее. Раньше пострадавшая ушла от агрессивного супруга, в начале текущего года познакомилась с мужчиной и переехала к нему жить. В марте мужчина выпил, взял охотничий карабин и отправился к дому, где жила бывшая жена. Войдя в дом, он открыл огонь: женщина погибла на месте, а ее спутник, бывший сотрудник полиции, выжил лишь благодаря экстренной помощи врачей. За его жизнь медикам пришлось бороться долгое время. Мужчина перенес множество операций, ему ампутировали руку. Поставить финальную точку в этой трагической истории предстоит Енисейскому районному суду.