Слишком много городских. Почему в регионе инфляция выше, чем по стране

Согласно официальным данным, темпы роста инфляции в Самарской области в апреле 2026 года были выше, чем в целом по России. Журналист samara.aif.ru вместе с экспертами разбиралcя в том, почему так получилось, и чем нам это грозит.
Опережающими темпами
По данным Банка России, в апреле 2026 года годовая инфляция в стране замедлилась до 5,58%, а месячный рост цен составил 0,14%. Торможение роста цен произошло в основном за счет продовольственного сектора и снижения стоимости плодоовощной продукции. Однако та же самая статистика свидетельствует — в Самарской области годовая инфляция в апреле замедлилась всего до 7,71%, а цены выросли на 0,4%.
Услуги в регионе за месяц подорожали на 0,57%, за год — на 6,06%. Непродовольственные товары — на 0,5% (прирост за год — 2,57%). Продовольственные товары — на 0,19%, а в годовом выражении — на 4,22%.
Комментируя ситуацию на оперативном совещании областного правительства, глава министерства экономического развития и инвестиций региона Павел Финк подтвердил, что в апреле 2026 года инфляция составила 4,2%, что больше, чем в среднем по Поволжскому федеральному округу и в целом по России (3,11% по данным Центробанка).
Понаехали в города
По словам Финка, «постепенное превышение темпов роста цен в регионе над среднероссийским уровнем отмечается с декабря 2024 года. В 2025 году такая тенденция наблюдалась по товарам продовольственного и непродовольственного назначения, с 2026-го года — и по услугам».
Значительно влияют на годовой рост цен в Самарской области товары и услуги, по которым инфляция стабильно держится гораздо выше среднероссийской. Это продукты животноводства (мясо, масло, молоко, колбасные изделия), товары легкой промышленности, отдельные виды строительных материалов, парфюмерия, а также бытовые, ветеринарные, гостиничные услуги. Не всё, конечно, так плохо — более низкие по сравнению с другими регионами цены держатся на овощи, фрукты, ягоды, макароны, крупы и телекоммуникационные услуги (мобильная связь, интернет и другое).
Причин этого явления министр назвал четыре. Во-первых, высокая потребительская активность и уровень доходов граждан. Во-вторых, большая доля городского населения — оно стабильно покупает больше сельчан, особенно продовольственных товаров. В-третьих, финансовая политика государства: «С 2026 года были приняты налоговые изменения, скорректирован утилизационный сбор, что также негативно влияет на динамику цен». В-четвертых, регион недостаточно обеспечен некоторыми товарами — мясом всего на 44% от потребности, молоком на 52%, торговые сети закупают их в других областях, что ведет к росту цен.
Как ситуацию исправлять? Финк предложил «проверенные временем» и не отличающиеся оригинальностью решения: наращивание объемов производства молока и мяса; заключение соглашений с компаниями розничной торговли и производителями пищепрома о снижении наценок; развитие межрегиональных логистических связей; создание распределительных центров для оптимизации цепочек поставок; наращивание предложений в сфере услуг; развитие конкуренции на локальных рынках; реализация инвестпроектов, в том числе по развитию туристической инфраструктуры и созданию средств размещения.
Отложить покупку еды — невозможно
По просьбе samara.aif.ru заявление министра прокомментировали специалисты Самарского государственного экономического университета. Заведующий кафедрой учёта, анализа и экономической безопасности СГЭУ Юрий Татаровский напомнил, что проблема не нова: начиная с ноября 2024 года и по сегодняшний день инфляция в Самарской области превышает показатели по России в целом и, что важно, разрыв с каждым месяцем стабильно растёт. И потому является системной проблемой, которая, к сожалению, со временем лишь усугубляется.
«Начиная с 2023 года инфляция по непродовольственным товарам показывает наименьший прирост по сравнению с другими группами; одной из причин — потребительская эластичность: возможность отказа (в том числе временного) от их потребления, увеличение срока использования имеющихся вещей, перехода на аналоги и тому подобное. Подобной эластичности нет у потребительских товаров и услуг: если покупку техники или мебели человек может отложить на некоторое время без ущерба для качества жизни, то сделать то же самое с едой, бытовыми и медицинскими услугами — невозможно», — объясняет Юрий Татаровский.
На важный фактор, не упомянутый главой минэкономразвития области, обратил внимание проректор по научной работе и инновационному развитию СГЭУ Юрий Грабоздин: «Необходимо добавить и уровень ожидаемой инфляции как со стороны граждан, так и и бизнеса. Этот уровень повышенный, и бороться с ним куда сложнее, так как существует общее состояние экономики, санкционные режимы, что в первую очередь влияет на ожидаемый рост цен. Значит, к примеру, бизнес закладывает его в свои цены, чтобы не допустить кассовых разрывов. И второй аспект — инфляция издержек. Рост стоимости логистики, участие большего числа посредников в торговых операциях, как итог — рост цен для конечного потребителя».
«Это не задача одного министерства»
«Также наблюдается интересная тенденция: в Самарской области цены не только растут больше, чем в целом по стране, но и в случаях снижения — опускаются не так сильно, как в других регионах. Это говорит о наличии дополнительных издержек, недостаточной производительности труда, потерях эффективности», — добавил Юрий Татаровский.
Учитывая тот факт, что опережающий рост инфляции в Самарской области — тенденция не новая, работа с причинами должна быть системной, комплексной и долгосрочной. Административное снижение наценки на ряд товаров — оправданная мера в краткосрочной перспективе, но нельзя забывать о том, что она может провоцировать чрезмерный рост цен на другие товары, что опять же увеличивает инфляцию и негативно сказывается на покупательской способности населения, уровне его жизни.
«Таким образом, работа должна вестись в части повышения эффективности предприятий, устранения потерь, роста конкурентоспособности, формирования такой модели бизнеса, в которой учитываются современные реалии рынка труда, конкуренции и налоговой нагрузки. Но это не задача одного взятого министерства и даже не всех государственных органов, здесь важно участие всех: государства, бизнеса, населения», — уверен Татаровский.