Слишком много городских. Почему в регионе инфляция выше, чем по стране

На важный фактор, не упомянутый главой минэкономразвития области, обратил внимание проректор по научной работе и инновационному развитию СГЭУ Юрий Грабоздин: «Необходимо добавить и уровень ожидаемой инфляции как со стороны граждан, так и и бизнеса. Этот уровень повышенный, и бороться с ним куда сложнее, так как существует общее состояние экономики, санкционные режимы, что в первую очередь влияет на ожидаемый рост цен. Значит, к примеру, бизнес закладывает его в свои цены, чтобы не допустить кассовых разрывов. И второй аспект — инфляция издержек. Рост стоимости логистики, участие большего числа посредников в торговых операциях, как итог — рост цен для конечного потребителя».