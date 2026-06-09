Минздрав назвал реальный масштаб совместительства в белорусских больницах

В Министерстве здравоохранения назвали реальный масштаб совместительства в белорусских больницах, сообщили в эфире телеканала СТВ.
В частности, первый замминистра здравоохранения Беларуси Елена Богдан обратила внимание на существование проблемы кадров, так как некоторые врачи в ряде регионов работают по совместительству. Суммарно коэффициент совместительства в медучреждениях составляет республики составляет 1,25.
— Это абсолютно нормальный коэффициент: специалист работает на ставку и плюс 0,25 совмещения, — пояснила она.
Но и уточнила, что есть в Беларуси регионы, где укомплектованность еще ниже. Такая ситуация в Витебской, Минской, частично в Могилевской и Гомельской областях, где средний коэффициент совместительства — 1,3 — 1,37.
При этом Богдан рассказала, что проблему кадров решают за счет целевого набора в медвузы. В этом году абитуриенты взяли целевых направлений больше, чем имеется мест на поступление.