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Минздрав назвал реальный масштаб совместительства в белорусских больницах

Минздрав раскрыл ситуацию с совместительством в белорусских больницах.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве здравоохранения назвали реальный масштаб совместительства в белорусских больницах, сообщили в эфире телеканала СТВ.

В частности, первый замминистра здравоохранения Беларуси Елена Богдан обратила внимание на существование проблемы кадров, так как некоторые врачи в ряде регионов работают по совместительству. Суммарно коэффициент совместительства в медучреждениях составляет республики составляет 1,25.

— Это абсолютно нормальный коэффициент: специалист работает на ставку и плюс 0,25 совмещения, — пояснила она.

Но и уточнила, что есть в Беларуси регионы, где укомплектованность еще ниже. Такая ситуация в Витебской, Минской, частично в Могилевской и Гомельской областях, где средний коэффициент совместительства — 1,3 — 1,37.

При этом Богдан рассказала, что проблему кадров решают за счет целевого набора в медвузы. В этом году абитуриенты взяли целевых направлений больше, чем имеется мест на поступление.