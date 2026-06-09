В России получили наночастицы для диагностики и терапии рака

Наночастицы магнетита часто используют в медицине, например, чтобы точнее делать МРТ, доставлять лекарства прямо к больному органу или нагревать ткани при лечении. Они хорошо взаимодействуют с магнитным полем и безопасны для организма. Однако лекарства порой плохо закрепляются на наночастицах и могут высвободиться раньше времени. Ученые предлагают решить эту проблему, добавив в состав магнетита ионы других металлов. Исследования показали, что такой подход работает лучше за счет сочетания полезных свойств разных ионов.