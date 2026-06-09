В Красноярске детям с диабетом бесплатно установят инсулиновые помпы

Дети с сахарным диабетом теперь могут установить инсулиновые помпы в Красноярской межрайонной клинической больнице № 20. Об этом рассказали представители лечебного заведения.
Такая возможность появилась после того, как местная больница получила лицензию на оказание высокотехнологичной педиатрической помощи. Ранее такие устройства были доступны в основном в региональных или частных клиниках, но сейчас их установка финансируется по системе обязательного медицинского страхования.
Инсулиновая помпа — современное устройство, имитирующее работу здоровой поджелудочной железы. Оно обеспечивает непрерывное введение инсулина, что помогает стабилизировать уровень сахара в крови и дает детям больше свободы в повседневной жизни по сравнению с ежедневными инъекциями.
В больнице проводится комплексная подготовка: от подбора помпы и обучения семьи до расчета доз инсулина и подсчета хлебных единиц. Расходные материалы предоставляются бесплатно на время пребывания в стационаре.
Решение об установке помпы принимает лечащий эндокринолог, а окончательное одобрение — врачебная комиссия больницы. Для начала процесса родителям нужно обратиться к районному эндокринологу с медицинской документацией.
По словам заместителя главного врача Юлии Кузнецовой, установка помпы — это не просто процедура, а обучение новому подходу к жизни с диабетом. Лицензия позволяет провести полный цикл настройки и обучения семьи в стационаре, что повышает эффективность лечения и безопасность детей.
Детское отделение больницы оснащено современным оборудованием и специалистами, включая эндокринологов, а также проводит занятия в «Школе сахарного диабета», где пациенты и их родители получают необходимую информацию. Получение лицензии свидетельствует о высоком уровне службы и ее вкладе в федеральную программу по борьбе с диабетом.