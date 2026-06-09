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Во французской деревне наняли на работу ослиц для обработки земли

Деревня Ализе в Нормандии приняла на работу двух пятилетних ослиц — Лизетт и Линотт. Животных привезли из Бретани и сейчас проводят адаптацию, сообщает Le Parisien. Руководитель технических служб Патрик Робер говорит, что ослицы привыкают к шуму и движению в селе, и в июле начнут работать.

Муниципалитет планирует использовать животных для обработки земли на новой ферме, применяя тягловую силу чтобы не уплотнять почву. Ослицы также будут перевозить оборудование, помогать в транспортировке грузов, участвовать в местных праздниках и возить детей в школу на повозке.

Ранее бизнесмен из Казахстана перекрасил ослов под зебр ради привлечения туристов. Сначала в соцсетях завирусилось видео из Алматинской области, где вдоль дороги гуляли зебры. Позже выяснилось, что это покрашенные ослики.

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