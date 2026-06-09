Во французской деревне наняли на работу ослиц для обработки земли

Муниципалитет планирует использовать животных для обработки земли на новой ферме, применяя тягловую силу чтобы не уплотнять почву. Ослицы также будут перевозить оборудование, помогать в транспортировке грузов, участвовать в местных праздниках и возить детей в школу на повозке.
Ранее бизнесмен из Казахстана перекрасил ослов под зебр ради привлечения туристов. Сначала в соцсетях завирусилось видео из Алматинской области, где вдоль дороги гуляли зебры. Позже выяснилось, что это покрашенные ослики.
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