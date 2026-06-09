Во французской деревне наняли на работу ослиц для обработки земли

Деревня Ализе в Нормандии приняла на работу двух пятилетних ослиц — Лизетт и Линотт. Животных привезли из Бретани и сейчас проводят адаптацию, сообщает Le Parisien. Руководитель технических служб Патрик Робер говорит, что ослицы привыкают к шуму и движению в селе, и в июле начнут работать.