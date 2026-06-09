Средняя зарплата в Татарстане превысила 94 тысячи рублей

Однако ряд ключевых социальных сфер до сих пор не дотягивает до среднереспубликанского уровня. В образовании средняя зарплата составляет 70,5 тысячи рублей, в здравоохранении — 80,4 тысячи, а в строительстве — 88,9 тысячи рублей. Наиболее скромные показатели зафиксированы в сфере операций с недвижимостью, где работники в среднем получают 58,9 тысячи рублей. Чуть выше оплата труда в гостиничном бизнесе и общественном питании — 62,3 тысячи рублей.