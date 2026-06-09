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Средняя зарплата в Татарстане превысила 94 тысячи рублей

Среднемесячная заработная плата в Татарстане достигла 94 тысяч рублей, увеличившись за год на 15,7 процента.

Источник: Vardan Papikyan/CC0

Такие данные в преддверии Дня России опубликовал Татарстанстат.

Самые высокие доходы у жителей республики, занятых в сфере информации и связи: здесь средняя зарплата составляет почти 150 тысяч рублей — ровно 149,6 тысячи. Чуть меньше зарабатывают работники финансового и страхового секторов, а также специалисты в области научных исследований, получая 143,8 и 141,3 тысячи рублей соответственно.

Однако ряд ключевых социальных сфер до сих пор не дотягивает до среднереспубликанского уровня. В образовании средняя зарплата составляет 70,5 тысячи рублей, в здравоохранении — 80,4 тысячи, а в строительстве — 88,9 тысячи рублей. Наиболее скромные показатели зафиксированы в сфере операций с недвижимостью, где работники в среднем получают 58,9 тысячи рублей. Чуть выше оплата труда в гостиничном бизнесе и общественном питании — 62,3 тысячи рублей.

Эксперты связывают уверенный рост средней зарплаты в Татарстане с кадровым голодом и индексацией окладов в коммерческом секторе, однако разрыв между отраслями продолжает оставаться значительным.