Средняя зарплата в Татарстане превысила 94 тысячи рублей

Такие данные в преддверии Дня России опубликовал Татарстанстат.
Самые высокие доходы у жителей республики, занятых в сфере информации и связи: здесь средняя зарплата составляет почти 150 тысяч рублей — ровно 149,6 тысячи. Чуть меньше зарабатывают работники финансового и страхового секторов, а также специалисты в области научных исследований, получая 143,8 и 141,3 тысячи рублей соответственно.
Однако ряд ключевых социальных сфер до сих пор не дотягивает до среднереспубликанского уровня. В образовании средняя зарплата составляет 70,5 тысячи рублей, в здравоохранении — 80,4 тысячи, а в строительстве — 88,9 тысячи рублей. Наиболее скромные показатели зафиксированы в сфере операций с недвижимостью, где работники в среднем получают 58,9 тысячи рублей. Чуть выше оплата труда в гостиничном бизнесе и общественном питании — 62,3 тысячи рублей.
Эксперты связывают уверенный рост средней зарплаты в Татарстане с кадровым голодом и индексацией окладов в коммерческом секторе, однако разрыв между отраслями продолжает оставаться значительным.