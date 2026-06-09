В поездках по России люди стали чаще искать новых знаний о территориях

Активные и содержательные маршруты в малые города и сельскую местность набирают популярность в сегменте внутреннего туризма. Более трети общего потока по-прежнему принимают на себя центральные регионы РФ, где эксперты отмечают трансформацию предложения на маршруте Золотое кольцо и рост интереса к агротуризму, в частности в Тульской области.
Основные тренды представила на полях Петербургского международного экономического форума руководитель Центра устойчивого развития Россельхозбанка Наталья Худякова. По данным организации, в 2026 году по стране может быть совершено более 185 миллионов турпоездок, и самую яркую динамику может показать агро- и сельский туризм. На эти направления, по оценке экспертов, придется более семи процентов внутреннего потока.
От традиционной модели отдыха «пляжный отель плюс все включено» заказчики все чаще разворачиваются в сторону пеших и конных походов, сплавов, гастрономических и этнокультурных программ, поездок на фермы, в глэмпинги и малые города.
— Российский турист стал более требовательным и искушенным. Люди ищут не просто смены обстановки, а впечатлений, новых знаний и ощущения связи с территорией. Для регионов это не только туристический, но и экономический ресурс: рабочие места, развитие малого бизнеса и фермерских хозяйств, локальных брендов и инфраструктуры, — отметила Худякова. — Сельский туризм формирует новую экономику впечатлений. Для путешественника это возможность увидеть, откуда берется еда, познакомиться с людьми, традициями и природой региона. Для сельских территорий это дополнительный источник дохода, стимул к развитию инфраструктуры и возможность удерживать человеческий капитал.
Сельские туры особенно привлекательны для семей с детьми: гостям нравится жить на ферме, гладить животных, участвовать в сборе урожая или производстве продуктов, своими руками делать сыр/хлеб/вареники или блюда локальной кухни. Среди перспективных направлений для агротуризма аналитики выделили Алтай, Карелию, Тульскую область, Краснодарский край и регионы Поволжья.
Туристы все чаще отказываются от отдыха «пляжный отель + все включено».
Другой, смежный тренд — спрос на цифровой детокс. О нем говорят организаторы праздников и корпоративных мероприятий, оздоровительных и спортивных туров. Люди устают постоянно быть на связи и потреблять информацию, скучают по простому живому общению и поэтому охотно выбирают маршруты к природным достопримечательностям в глуши: сплавы по сибирским рекам, экспедиции на Камчатку или побережье Белого моря, походы по плато Путорана и горам Кавказа.
Центральный федеральный округ удерживает около 35 процентов общероссийского турпотока. Золотое кольцо становится более гибким: в классические маршруты с акцентом на историю и культуру добавляют посещение ремесленных мастерских, дегустации локальных продуктов, проживание в необычных гостиницах и глэмпингах.
Второе и третье места по загруженности занимают Южный и Северо-Западный федеральные округа. На Кавказе тоже заметны изменения: к стандартным зимним предложениям на горнолыжных курортах добавились летние походы, альпинизм, сплавы, конные маршруты и гастрономические туры.
Самый быстрый рост показывает Дальний Восток — за счет развития инфраструктуры и продвижения эко-, этно- и событийного туризма.