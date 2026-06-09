В поездках по России люди стали чаще искать новых знаний о территориях

— Российский турист стал более требовательным и искушенным. Люди ищут не просто смены обстановки, а впечатлений, новых знаний и ощущения связи с территорией. Для регионов это не только туристический, но и экономический ресурс: рабочие места, развитие малого бизнеса и фермерских хозяйств, локальных брендов и инфраструктуры, — отметила Худякова. — Сельский туризм формирует новую экономику впечатлений. Для путешественника это возможность увидеть, откуда берется еда, познакомиться с людьми, традициями и природой региона. Для сельских территорий это дополнительный источник дохода, стимул к развитию инфраструктуры и возможность удерживать человеческий капитал.