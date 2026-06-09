Семь регионов ЦФО стали лучшими по привлечению инвесторов

— Мы прекрасно видим, какие регионы в рейтинге идут рядом с нами, а кто вырвался вперед. Это не значит, что была допущена просадка, скорее всего, другие просто «бежали» быстрее. Как получим и детально проанализируем все рейтинговые оценки, приступим к разработке мер по дальнейшему улучшению инвестклимата.