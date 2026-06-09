Семь регионов ЦФО стали лучшими по привлечению инвесторов

Калужская, Липецкая, Смоленская, Тульская и Воронежская области вошли в топ-10 регионов с наилучшим инвестиционным климатом, причем Калужская ворвалась даже в пятерку лидеров. Ярославская и Рязанская области заняли 15-е место, остальные отмечены не были.
Агентство стратегических инициатив представило на Петербургском экономическом форуме национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах России. Он формируется на основе масштабного социологического опроса бизнеса, экспертных оценок и статистических данных. Регионы оценивали по 88 показателям (в 2025 году — 82), характеризующих в том числе качество услуг бизнесу, доступность господдержки, конкуренцию, инновации.
В топ-20 вошли семь регионов Центрального федерального округа, не считая Москвы и области (столица традиционно на первом месте, Подмосковье — на третьем).
В общем рейтинге Калужская область поделила четвертую строчку с Краснодарским краем, поднявшись по сравнению с 2025 годом на одну позицию. По направлению «Защита бизнеса» регион стал третьим, по направлениям «Инфраструктура, технологии и связь» и «Развитие рынка и конкуренции» — 10-м. По субиндексам «Поддержка малого и среднего предпринимательства» и «Уровень цифровизации» область восьмая, по эффективности вовлечения объектов культурного наследия (ОКН) в экономический оборот — 10-я.
Улучшила позиции и Липецкая область, поднявшись с восьмого на седьмое место. Строчку регион делит с Ханты-Мансийским автономным округом, Тюменской и Магаданской областями. По защите бизнес регион второй, по инженерным сетям — девятый, по эффективности возрождения ОКН — третий.
Смоленская область, напротив, опустилась — с пятой на восьмую строчку, поделив ее с Мордовией. По развитию экспорта регион на четвертом месте, по инженерным сетям — на пятом. Власти снижение позиций не комментировали.
В топ-10 вернулась Тульская область, в 2025 году выбывшая из лучших, а до того занимавшая пятое место. Теперь она на девятой строчке вместе с Челябинской областью и Приморским краем. По направлению «Недвижимость» регион восьмой, по развитию конкуренции — девятый, по экспортной деятельности — 10-й.
Воронежская область опустилась с седьмого на 10-е место, где также расположились Омская и Саратовская области. Кроме того, эксперты поставили регион на седьмую строчку по защите бизнеса. Областной министр экономического развития Людмила Запорожцева назвала удержание в топ-10 в современных условиях «хорошим результатом»:
— Мы прекрасно видим, какие регионы в рейтинге идут рядом с нами, а кто вырвался вперед. Это не значит, что была допущена просадка, скорее всего, другие просто «бежали» быстрее. Как получим и детально проанализируем все рейтинговые оценки, приступим к разработке мер по дальнейшему улучшению инвестклимата.
В расширенный топ рейтинга также включены Ярославская и Рязанская области, которые делят 15-е место с Новосибирской и Вологодской областями. Ярославль также отмечен как первый регион по вовлечению ОКН в экономический оборот, в том числе эксперты оценили работу по изъятию исторических памятников у нерадивых собственников и перепродажу объектов другим инвесторам.