В Башкирии подросток за рулем «Лады» устроил погоню с полицией

В отношении юного нарушителя составлено несколько административных материалов: за управление автомобилем в состоянии опьянения без прав, невыполнение требования об остановке, выезд на встречную полосу и управление транспортом без госзнаков. 18-летний владелец «Приоры» также привлечён к ответственности за передачу управления нетрезвому лицу.