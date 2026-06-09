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В Калининграде выпустили карты «Волна Балтики» с изображением филиала Третьяковки

На лицевой стороне расположили фотографию Александра Матвеева.

В Калининграде выпустили карты «Волна Балтики» с изображением филиала Третьяковки. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Лимитированную серию выпустили в честь 170-летия Третьяковской галереи и первой годовщины открытия её филиала в регионе. На лицевой стороне карты разместили фотографию здания музея, которую выполнил Александр Матвеев.

«Транспортная карта “Волна Балтики” выпущена ограниченным тиражом. Приобрести её можно в киосках сети “Печать” и в кассах автовокзала Калининграда. Для использования карты необходимо пополнить транспортный кошелёк», — рассказали в пресс-службе филиала.

Филиал Третьяковской галереи открылся на острове Октябрьском 12 июня 2025 года. С тех пор экспозиции и просветительские мероприятия учреждения посетили более 310 тысяч человек. Дебютная выставка «Пять веков русского искусства» стала самой масштабной в регионе. В мае филиал признали музеем года в России.

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