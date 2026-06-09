На улице Сурикова в Красноярске завершают археологические работы

В Красноярске продолжается благоустройство улиц исторического центра. Об этом сообщили в администрации города.
Работы идут на улицах Диктатуры Пролетариата, Кирова и Сурикова. Их обновляют к 400-летию Красноярска.
На улице Сурикова готовность составляет 9%. Археологи уже завершили работу на объекте, сейчас готовится итоговое заключение. Подрядчик продолжает демонтаж старого покрытия, устанавливает бортовые камни и завозит брусчатку. Активнее всего работы продвигаются на улице Кирова. Там выполнено около 19% от общего объема. Рабочие завершают мощение брусчатки по правой стороне от улицы Карла Маркса до проспекта Мира.
На улице Диктатуры Пролетариата готовность составляет 16%. Брусчатку укладывают сразу на нескольких участках. После завершения правой стороны подрядчики перейдут на левую. Также на перекрестках устанавливают гранитные пешеходные спуски. На улицах Диктатуры Пролетариата и Кирова отдельно обновляют наружное освещение. Специалисты прокладывают кабели и ставят новые опоры. На улице Сурикова такие работы выполнят по основному контракту.
«Работы на сегодняшний день идут по графику. Сейчас самый трудоёмкий этап, подготовительный. Демонтаж старого покрытия, устройство основания, прокладка инженерных сетей. Но именно от качества этих работ зависит, как долго прослужит обновлённая улица», рассказал заместитель руководителя МКУ «УДИБ» по благоустройству Никита Герасимович.
После завершения благоустройства на улицах уложат новую разноформатную брусчатку, установят скамейки, урны и велопарковки. На улице Диктатуры Пролетариата также появится велодорожка, которая замкнет центральное велокольцо города. Кроме того, улицы озеленят. Там высадят деревья и декоративные кустарники.
«Благоустройство улиц исторического центра, один из самых значимых проектов, реализуемых в нашем районе к 400-летию Красноярска. Для нас принципиально важно, чтобы работы шли в срок и с высоким качеством», отметил руководитель администрации Центрального района Дмитрий Безруких.