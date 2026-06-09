На улице Сурикова в Красноярске завершают археологические работы

На улице Сурикова готовность составляет 9%. Археологи уже завершили работу на объекте, сейчас готовится итоговое заключение. Подрядчик продолжает демонтаж старого покрытия, устанавливает бортовые камни и завозит брусчатку. Активнее всего работы продвигаются на улице Кирова. Там выполнено около 19% от общего объема. Рабочие завершают мощение брусчатки по правой стороне от улицы Карла Маркса до проспекта Мира.