В Воронеже ищут способы привлечь транзитных туристов с М-4 «Дон»

— Портал «Визит Тюмень» наполняли шесть лет, у нас нет столько времени! Год-два от силы, — считает председатель комиссии по бюджету и экономике гордумы Воронежа Андрей Соболев. — Основные направления развития мы обсуждали неоднократно, и бизнес по ним работает. Событийный календарь чрезвычайно насыщен. Но нет системности, каждый сам по себе. С 2026 года в Воронеже взимается туристический налог, рассчитываем собрать 83 миллиона рублей. С мэрией был уговор, что эта сумма целиком пойдет на развитие туризма. Но понимания, где деньги дадут наибольший эффект, нет. Вот 15 миллионов уже поступило — можно ли их направить на продвижение готовых турпродуктов?