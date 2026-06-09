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В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете продажи вейпов

В Госдуме 9 июня рассмотря законопроект, который даст право российским субъектам самостоятельно принимать решение о запрете вейпов и жидкостей к ним.

В Госдуме 9 июня рассмотря законопроект, который даст право российским субъектам самостоятельно принимать решение о запрете вейпов и жидкостей к ним. Об этом рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Регионам будет предоставлено право устанавливать на своей территории запрет розничной продажи вейпов и жидкостей к ним, а также других электронных систем доставки никотина», — написал Володин в своем в канале в MAX.

По его словам, инициатива учитывает позиции регионов, мнения граждан, медицинских и педагогических специалистов, а также экспертов.

До этого сообщалось, что в Нижнем Новгороде введут штраф за продажу вейпов.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

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