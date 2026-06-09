80 лет назад началась сталинская опала маршала Жукова

В начале июня 1946-го Жуков приехал на похороны бывшего председателя Президиума Верховного Совета СССР Михаила Калинина. На них маршал шел за гробом не в первых рядах с Политбюро, а позади. За порядком на шествиях следили тогда не менее внимательно, чем за рассадкой гостей на ужинах и приемах. Всем было ясно — для Жукова наступили трудные времена. Посадить его напрямую, арестовав по подложному делу и выбив признание, как во время Большого террора, Сталин не мог. Слишком велико было уважение к заслуженным генералам после войны, и неизвестно кого бы послушались войска при начале прямого конфликта. Поэтому атаковать Жукова начали косвенно.