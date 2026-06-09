ХК «Амур» сформировал тренерский штаб на сезон 2026/27

Уже с лета 2016 года Денис Богданов проводил спецподготовку в ДЮСШ, «Амур-ЮХЛ» и во всей клубной системе «Амура». Перед игровым сезоном 2018/19 он занялся физподготовкой основной команды ХК «Амур», а весной 2023 года вошел в состав челябинского «Трактора». Здесь, отыграв сезон, он стал бронзовым призером КХЛ, после чего вернулся в Хабаровск.