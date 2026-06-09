ХК «Амур» сформировал тренерский штаб на сезон 2026/27

ХК «Амур» сформировал команду наставников на грядущий игровой сезон. Помимо уже известных назначений, тренерский пул пополнят еще четыре человека, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Напомним, что главным тренером «Амура» ранее назначили Александра Андриевского, старшим тренером — Павла Десяткова, а тренером защитников — Якова Рылова.
Кроме них в штаб войдет Олег Филимонов, заняв пост тренера вратарей. На данный момент он является одним из самых известных игроков в истории хабаровского «Амура».
Олег Филимонов родился 1 октября 1966 года в Ижевске. С 1986 года, после переезда в Хабаровск, провел основную часть карьеры в составе «Амура». Однако были игры и за другие команды. Например, сезон 2002/03, будучи в составе череповецкой «Северстали», он завершил серебряным призером Российской хоккейной Суперлиги.
— После окончания игровой карьеры, в 2004 году, Филимонов перешел на должность тренера вратарей «Амура». Работая с главной командой на протяжении 11 лет, воспитал множество голкиперов высокого уровня. В их числе и другой любимец хабаровских болельщиков, рекордсмен КХЛ по количеству «сухих» матчей в одном сезоне — Алексей Мурыгин, — рассказали в пресс-службе ХК «Амур».
Также Олег Филимонов работал с молодыми вратарями МХК «Амурские Тигры» в 2015—2017 годах. С 2022 по 2024 годы числился в тренерском штабе уфимского «Салавата Юлаева». Вместе с тем периодически возвращался наставником в «Амур», но не всегда в роли тренера вратарей. Минувший сезон он провел на позиции генерального менеджера клуба.
Пул наставников ХК «Амур» пополнил Денис Богданов. Его назначили тренером по физической подготовке.
— Денис Богданов кончил ДВГГУ как переводчик с английского и японского языков, а позже — магистратуру ДВГАФК по специальности «Подготовка высококвалифицированных спортсменов». Свою карьеру в системе хабаровского клуба начал в марте 2015 года тренером по общей физической подготовке в МХК «Амурские тигры» (участник Кубка Харламова 2015/16), — подчеркнули в пресс-службе ХК «Амур».
Уже с лета 2016 года Денис Богданов проводил спецподготовку в ДЮСШ, «Амур-ЮХЛ» и во всей клубной системе «Амура». Перед игровым сезоном 2018/19 он занялся физподготовкой основной команды ХК «Амур», а весной 2023 года вошел в состав челябинского «Трактора». Здесь, отыграв сезон, он стал бронзовым призером КХЛ, после чего вернулся в Хабаровск.
— В последние сезоны и по настоящее время Денис Богданов продолжает работать в тренерском штабе ХК «Амур» в качестве тренера по физической подготовке, — добавили в пресс-службе хоккейного клуба.
Еще одним членом тренерского штаба стал Станислав Басов, который на данный момент выступает тренером по видео. Он, к слову, является воспитанником хабаровского хоккея и некоторое время играл на позиции нападающего.
— За игровую карьеру Станислав Басов 4 сезона защищал цвета родного «Амура» (137 матчей), также выступал за «Казахмыс», «Ермак», «Казцинк-Торпедо» и павлодарский «Иртыш», в составе которого дважды (2013, 2014) выиграл чемпионат Казахстана, — отметили в «Амуре».
В 2014 году он завершил карьеру игрока, став видеотренером «Амура». Сезон 2015/16 он провел на должности тренера-методиста в МХК «Амурские тигры», после чего вернулся в состав главной команды.
Наставником хоккейной команды стал и видеоаналитик Михаил Ждахин. Он работал в тверском хоккейном клубе, усть-каменогорском «Торпедо» и «Сибири». Сезон 2023/24 провел в штабе «Амура». Также некоторое время специалист работал в питерском «Динамо».