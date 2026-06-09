Авиарейсы в Сочи и Оренбург задерживаются в Нижнем Новгороде 9 июня

Самолеты в Сочи и Оренбург вылетят из Нижнего Новгорода с опозданием 9 июня. Об этом сообщили в воздушной гавани имени Чкалова. Напомним, утром во вторник в регионе был объявлен режим беспилотной опасности.
Как стало известно, рейс RT-247 Нижний Новгород — Оренбург, запланированный на 17:50, перенесли на 19:10.
Борт до Сочи, который должен был вылететь из столицы ПФО в 14:50, поднимется в воздух лишь в 23:35. Речь идет о рейсе FV-6644.
Также сообщается о задержке рейсов «на прилет». Позже намеченного времени в Нижний Новгород прибудут авиалайнеры из Сочи, Горно-Алтайска, Оренбурга и Антальи.