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Авиарейсы в Сочи и Оренбург задерживаются в Нижнем Новгороде 9 июня

Пассажирам стоит заранее уточнять расписание полетов.

Источник: Живем в Нижнем

Самолеты в Сочи и Оренбург вылетят из Нижнего Новгорода с опозданием 9 июня. Об этом сообщили в воздушной гавани имени Чкалова. Напомним, утром во вторник в регионе был объявлен режим беспилотной опасности.

Как стало известно, рейс RT-247 Нижний Новгород — Оренбург, запланированный на 17:50, перенесли на 19:10.

Борт до Сочи, который должен был вылететь из столицы ПФО в 14:50, поднимется в воздух лишь в 23:35. Речь идет о рейсе FV-6644.

Также сообщается о задержке рейсов «на прилет». Позже намеченного времени в Нижний Новгород прибудут авиалайнеры из Сочи, Горно-Алтайска, Оренбурга и Антальи.