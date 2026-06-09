Более 80% кибератак на российские компании в января-мае были нацелены на выкуп

В январе-мае 2026 года специалисты F6 зафиксировали более 220 атак вымогателей на российские компании — на 20% меньше, чем годом ранее, узнал «Ъ». В 82% случаев мошенники требовали выкуп, а в 18% — стремились разрушить инфраструктуру. Самый крупный запрос — $3,8 млн (около 304 млн руб.) — получила компания из финансового сектора. Это на 24% ниже рекорда 2025 года, когда группировка CyberSec’s потребовала 50 BTC (около 500 млн руб.) у рыбопромысловой компании.
Группировки, атакующие западные компании, оценивают жертв по украденным финдокументам и назначают выкуп в 1−5% от оборота, отмечает руководитель Лаборатории цифровой криминалистики F6 Антон Величко. «Проукраинские группы, по их заявлениям, также оценивают возможности жертв по выплатам. Но так как цели проукраинских групп — не только финансовая выгода, но и осуществление диверсий, это иногда приводит к “космическим” запросам выкупов. При получении же финансовой выгоды они достаточно прагматично относятся к размерам выкупа и по необходимости снижают первоначальные суммы», — добавил он.
В 8% случаев атакованные компании этом году согласились заплатить выкуп. «В большинстве случаев после уплаты выкупа жертвам удается восстановить данные. Однако нередко бывают случаи, когда ошибки в действиях атакующих или в программах-вымогателях приводили к повреждению файлов при шифровании и безвозвратной потере информации. Также есть незначительный процент киберпреступных групп, которые обманывают жертв после уплаты выкупа и не предоставляют программы расшифровки», — уточнил господин Величко.
Даже если выкуп кажется ниже стоимости самостоятельного восстановления, это не гарантирует возврат данных, предупредил руководитель глобальной команды по реагированию на инциденты «Лаборатории Касперского» Константин Сапронов.
Подробности — в материале «Ъ» «Шантаж уже не тот».