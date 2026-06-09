Более 80% кибератак на российские компании в января-мае были нацелены на выкуп

Группировки, атакующие западные компании, оценивают жертв по украденным финдокументам и назначают выкуп в 1−5% от оборота, отмечает руководитель Лаборатории цифровой криминалистики F6 Антон Величко. «Проукраинские группы, по их заявлениям, также оценивают возможности жертв по выплатам. Но так как цели проукраинских групп — не только финансовая выгода, но и осуществление диверсий, это иногда приводит к “космическим” запросам выкупов. При получении же финансовой выгоды они достаточно прагматично относятся к размерам выкупа и по необходимости снижают первоначальные суммы», — добавил он.