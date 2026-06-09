Новая котельная в Советской Гавани готова к следующему отопительному сезону

Котельная мощностью 0,7 Гкал/ч построена по поручению губернатора за 26,5 млн рублей из краевого бюджета. Оборудование доставили 5 марта 2026 года, первый запуск состоялся 17 апреля. Объект заменит старую ведомственную котельную и обеспечит теплом многоквартирные дома уже в отопительный сезон 2026/2027 года. Автоматические котлы позволят вдвое уменьшить расход топлива и электроэнергии. Система очистки улавливает до 98% пыли и снижает выбросы на 70%. Аналогичные котельные уже введены в эксплуатацию в Комсомольске-на-Амуре, Амурске и Ванинском районе.