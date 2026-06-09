Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новая котельная в Советской Гавани готова к следующему отопительному сезону

Котельная мощностью 0,7 Гкал/ч построена по поручению губернатора за 26,5 млн рублей из краевого бюджета. Оборудование доставили 5 марта 2026 года, первый запуск состоялся 17 апреля. Объект заменит старую ведомственную котельную и обеспечит теплом многоквартирные дома уже в отопительный сезон 2026/2027 года. Автоматические котлы позволят вдвое уменьшить расход топлива и электроэнергии. Система очистки улавливает до.

Котельная мощностью 0,7 Гкал/ч построена по поручению губернатора за 26,5 млн рублей из краевого бюджета. Оборудование доставили 5 марта 2026 года, первый запуск состоялся 17 апреля. Объект заменит старую ведомственную котельную и обеспечит теплом многоквартирные дома уже в отопительный сезон 2026/2027 года. Автоматические котлы позволят вдвое уменьшить расход топлива и электроэнергии. Система очистки улавливает до 98% пыли и снижает выбросы на 70%. Аналогичные котельные уже введены в эксплуатацию в Комсомольске-на-Амуре, Амурске и Ванинском районе.