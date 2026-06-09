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В Амурске машиниста экскаватора осудили за гибель рабочего

Осенью 2024 года на участке строительства газопровода в Амурском районе 45-летний машинист экскаватора придавил рабочего ковшом. Потерпевший умер на месте. За нарушение правил безопасности при строительных работах, повлекшее по неосторожности смерть человека, суд назначил наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с эксплуатацией.

Осенью 2024 года на участке строительства газопровода в Амурском районе 45-летний машинист экскаватора придавил рабочего ковшом. Потерпевший умер на месте. За нарушение правил безопасности при строительных работах, повлекшее по неосторожности смерть человека, суд назначил наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с эксплуатацией гусеничного одноковшового экскаватора, сроком на 1 год.