В Амурске машиниста экскаватора осудили за гибель рабочего

Осенью 2024 года на участке строительства газопровода в Амурском районе 45-летний машинист экскаватора придавил рабочего ковшом. Потерпевший умер на месте. За нарушение правил безопасности при строительных работах, повлекшее по неосторожности смерть человека, суд назначил наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с эксплуатацией гусеничного одноковшового экскаватора, сроком на 1 год.