Погиб лауреат Пулитцеровской премии историк Гордон Вуд

Вуд родился в 1933 году в городе Конкорд, штат Массачусетс. Окончил Университет Тафтса, после чего получил степень магистра и доктора философии по истории в Гарвардском университете, в котором позже преподавал. Также он вел свою профессорскую деятельность в Мичиганском университете, а в 1969 перешел в Брауновский университет.