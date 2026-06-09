Погиб лауреат Пулитцеровской премии историк Гордон Вуд

Лауреат Пулитцеровской премии, американский историк Гордон Вуд скончался в возрасте 92 лет после того, как на него наехал автомобиль. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на дочь ученого Эми Вуд.
«Его дочь, Эми Вуд, сообщила, что он скончался в больнице после того, как его сбил автомобилист в Ист-Провиденсе [штат Род-Айленд]», — говорится в публикации.
Как пишет The Guardian, это случилось на парковке супермаркета.
Вуд родился в 1933 году в городе Конкорд, штат Массачусетс. Окончил Университет Тафтса, после чего получил степень магистра и доктора философии по истории в Гарвардском университете, в котором позже преподавал. Также он вел свою профессорскую деятельность в Мичиганском университете, а в 1969 перешел в Брауновский университет.
Он считался одним из ведущих американских историков, специализировавшихся на эпохе Американской революции и становлении США. Его первая крупная работа — книга «Создание Американской республики. 1776−1787» — была удостоена премии Бэнкрофта в 1970 году. Наибольшую известность Вуду принесла книга «Радикализм Американской революции», за которую в 1993 году он получил Пулитцеровскую премию по истории.
Среди других его известных работ — «Империя свободы», «Американизация Бенджамина Франклина» и «Революционные характеры».
В 2011 году его наградили Национальной гуманитарной медалью за исследования, посвященные основанию Соединенных Штатов и разработке Конституции страны. Также он был удостоен премии имени Авраама Линкольна и премии Бэнкрофта.
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