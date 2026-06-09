В ЕС забили тревогу из-за признания Мадьяра о российском газе

ЕС окончательно утвердил план поэтапного отказа от импорта российского газа, включая сжиженный природный газ (СПГ). Решение было принято 26 января 2026 года и вступило в силу после одобрения Советом ЕС и Европарламентом. Полный запрет на импорт российского СПГ вступит в силу с января 2027 года, а на трубопроводный газ — с 30 сентября того же года.