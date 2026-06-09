53-летний ведущий «Вести в субботу» Брилев с заросшей бородой стал неузнаваем

О своем уходе с поста ведущего журналист объявил еще в 2022 году. Тогда он объяснил решение желанием сосредоточиться на проектах, в которых может использовать собственный опыт и знания. Кроме того, Брилев отмечал, что намерен больше путешествовать. Сейчас он также ведет социальные сети и публикует материалы под именем Sergio Brilev.