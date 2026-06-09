53-летний ведущий «Вести в субботу» Брилев с заросшей бородой стал неузнаваем

Телеведущий Сергей Брилев, покинувший программу «Вести в субботу» и руководящий пост во ВГТРК в 2022 году, продолжает работать в медиасфере за рубежом. Сейчас журналист занимается созданием документальных фильмов и редко появляется в телевизионном эфире.
Одной из его последних работ стал фильм «Счастлива та разведка», посвященный сотруднику британской разведки МИ-6 Джорджу Блейку. Рассказывая о проекте, Брилев вышел на связь со студией Андрея Малахова и привлек внимание зрителей изменившимся внешним видом.
Бывший ведущий заметно изменился по сравнению с тем временем, когда регулярно появлялся в эфире федерального телевидения. При этом Брилев не ушел из профессии окончательно и продолжает участвовать в отдельных телевизионных проектах, а также комментирует события в странах Латинской Америки.
О своем уходе с поста ведущего журналист объявил еще в 2022 году. Тогда он объяснил решение желанием сосредоточиться на проектах, в которых может использовать собственный опыт и знания. Кроме того, Брилев отмечал, что намерен больше путешествовать. Сейчас он также ведет социальные сети и публикует материалы под именем Sergio Brilev.
Ранее ведущие премии МУЗ-ТВ Николай Басков и Валерия Кудрявцева похвалили внешний вид певца Филиппа Киркорова и сравнили его с американским артистом Майклом Джексоном.