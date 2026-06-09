Центральная России привезла с ПМЭФ-2026 проекты на 824 миллиарда рублей

По итогам Петербургского международного экономического форума — 2026 12 регионов Центрального федерального округа заключили инвестиционных соглашений на 823,8 миллиарда рублей. Это следует из итоговых сообщений глав субъектов. Впрочем, эти данные разнятся с их же заявлениями по ходу форума, а по некоторым проектам объемы вложений не раскрываются. Основные договоренности были заключены по сферам строительства, промышленности, сельского хозяйства, торговли и туризма.
Строительство: более 193 миллиардов.
В этом году регионы активно заключили соглашения о комплексном строительстве жилья и прилегающей социальной инфраструктуры — школ и детсадов.
Наиболее объемны такие проекты в Тульской области: четыре застройщика совокупно пообещали 103 миллиарда рублей. Местная ГК ОСТ анонсировала 15 жилищных комплексов до 2030 года за 50 миллиардов рублей. По 25 миллиардов готовы вложить тульская ГК «Стройкомплект» и рязанская ГК «Капитал». Три миллиарда пообещал еще один рязанский застройщик «Мармакс».
Куда более объемны инвестиции последней компании в Курскую область: девелопер может вложить 12,1 миллиарда рублей до 2029 года в два жилых комплекса в Курске.
Крупные соглашения заключила также Ярославская область. Калининградская ГК «Русская Европа» до 2036 года инвестирует 46 миллиардов рублей в строительство трех кварталов (два — в Ярославле, один — в Рыбинске) общей площадью 532 тысячи «квадратов». Из них 441,7 тысячи — жилье, остальные помещения свободного значения. В проекты также включены школа и три детсада. Федеральная ГК «Железно» вкладывает 19 миллиардов в комплексное развитие территории в областном центре, пообещав проекты школ и детсадов.
Общий объем вложений в проекты по итогам ПМЭФ в регионах составил от 0,8 до 176 миллиардов.
Заявлены также несколько новых производств стройматериалов. «Технониколь» обещает в развитие рязанского завода каменной ваты 5,5 миллиарда рублей. «Техностиль» вложит в три калужских производства (теплоизоляционные плиты, сэндвич-панели и рулонная сталь) 4,1 миллиарда, а в тульский завод крупнопанельного домостроения — 2,1 миллиарда. В Калужский домостроительный комбинат № 1 «Виталан» обещает вложить 700 миллионов. Связанное со смоленской логистической компанией «Альфа Транс Терминал» микропредприятие планирует вложить 745 миллионов в оборудование для очистных сооружений и сборных железобетонных конструкций для строительных нужд.
Промышленность: более 95 миллиардов.
Традиционно было много соглашений, связанных с разными сферами промышленности.
В химическом производстве — два капиталоемких проекта. В Ярославской области планируется выпуск гранулированного полипропилена за 30 миллиардов рублей. Технологическим партнером АО «ДБ Девелопмент» выступят ведущие китайские госкорпорации China Power и China Chemical. Тульский химический завод «Щекиноазот» построит воздухоразделительную установку для обеспечения потребности действующих производств за 7,6 миллиарда.
Металлургия представлена тремя крупными проектами. В Курской области компания «Феррум» заявила мини-металлургическое производство с использованием технологии прямого восстановления железа из железорудных шламов за 18,4 миллиарда. ГК «Бетон-Бетон» планирует в тверской особой экономической зоне «Эммаусс» металлообрабатывающий комплекс за 1,5 миллиарда. Калужский металлопрокатный завод поставит новую линию по производству труб за 900 миллионов.
Значительны инвестиции в машиностроение. «Трансмашхолдинг» обещает 13 миллиардов в старые и новые площадки в Тверской области — в частности, запланированы вложения в инновационно-промышленный парк ХТК, производство компонентов для железнодорожного транспорта и создание образовательного кампуса. В этом же регионе «Ай-Пласт» наладит выпуск импортозамещающих изделий из полимеров за 3,6 миллиарда, а «Рафорт Механика» запустит производство бесколлекторных двигателей и конусных роликовых подшипников за миллиард. На базе тамбовского «Электроприбора» концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, структура «Ростеха») вложит 2,5 миллиарда в выпуск бесплатформенных навигационных систем для российских гражданских самолетов.
В бумажном производстве заявлены два больших проекта. В увеличение мощности калужского завода санитарно-гигиенических изделий «Архбум» вложит 7,2 миллиарда рублей. В тульском Алексине «СФТ Групп» нарастит мощности по производству гофрокартона за три миллиарда.
Энергетическую, нефтегазовую и химическую промышленность поддержит «АРМ-Титан», заявивший миллиард рублей в калужский завод профильной арматуры. А компания «Мост» в этом же регионе планирует выпускать корпуса для IT-оборудования за 1,2 миллиарда рублей. Компания «ЭСФИ» наладит в Курской области производство для цифровизации отраслей промышленности за два миллиарда.
В Ярославле Уральский завод противогололедных материалов планирует фабрику за миллиард.
В регионах также заявлены более мелкие проекты стоимостью от 100 до 800 миллионов рублей.
Агропромышленный комплекс: более 50 миллиардов.
Традиционно крупные инвестиции идут в сельское хозяйство и смежные отрасли.
В сфере глубокой переработки зерна заявлены два проекта. В Тамбовской области корпорация «Малком» намерена построить завод за 10,5 миллиарда рублей, в Рязанской ГК «Астон» вкладывает четыре миллиарда в производство кристаллической декстрозы и сорбитола.
Масложировая компания «Содружество» готовится вложить 10,2 миллиарда в цеха по обезжириванию лецитина и ферментации шрота в Курской области.
Порядка 10 миллиардов от ГК «Рост» потребует модернизация двух липецких тепличных комбинатов. Еще один тепличный проект заявлен в ярославском Гаврилов-Яме: «Лазаревское» хочет построить комплекс для выращивания цветов на срез и рассады за 800 миллионов.
«Мираторг» анонсировал проекты в двух регионах. В Брянской области холдинг вложит до шести миллиардов в два новых свинокомплекса, а в Смоленской — 650 миллионов в открытие зерносушильного комплекса. Комбикормовый завод за миллиард рублей намерена построить Тульская птицефабрика.
«МПК Сафоново» вкладывает в смоленский завод по переработке молока более 1,5 миллиарда.
В Тверской области могут появиться 10 овощехранилищ от «Грин Фьюлз» за 1,4 миллиарда рублей.
«Петэксперт» намерен инвестировать еще в одно липецкое производство кормов для домашних животных — на этот раз влажных кормов. Вложения составят 2,2 миллиарда рублей.
Заявлены также проекты в пищепроме. В липецкий завод мороженого «Норден» готова вложить 1,7 миллиарда рублей, а «Арнест» планирует расширить мощности тульской фабрики за 700 миллионов.
Кроме того, в Смоленской области появится комплекс для оптовой торговли молочной продукцией из России и Беларуси от «ЭксИмТорга» и «Славяны» за 500 миллионов.
Технопарки и склады: более 50 миллиардов.
Много соглашений было отдельно заключено по созданию промышленной и логистической инфраструктуры.
Ставровский завод автотракторного оборудования планирует во Владимирской области производственно-складской комплекс за 13,2 миллиарда рублей. Чуть меньше — 12 миллиардов — обещает «СЗ Приоритет» в новый липецкий индустриальный парк с фокусом на «легкую индустрию».
Во Владимире запланирован промышленный технопарк в сфере станкостроения от «Станочных приводных механизмов» за шесть миллиардов. В Смоленской области выпускающая безалкогольные напитки Вяземская производственная компания вложит в технопарк для предприятий пищевой отрасли три миллиарда.
В Ростове Великом Ярославской области планируется технопарк для экологического машиностроения от «Кондор-Эко» за миллиард. В Тульской области в технопарк микроэлетроники «Атриум» вложит 700 миллионов, а в технопарк электронной промышленности — «СервисСофт ЦифроСфера» 600 миллионов.
Власти регионов не раскрывают параметры всех заключенных на ПМЭФ соглашений.
В Рязанской области запланирован бизнес-парк «Агни», который должен работать в тесной связке с Аэрокосмической инновационной долиной. Инвестиции не раскрываются.
В регионах также запланирована новая складская недвижимость. Склады для Ozon появятся в Смоленске, Туле и Тамбове. В первом случае это шесть миллиардов рублей в центр на 40 миллионов товаров, во втором — 3,5 миллиарда, в третьем — универсальный склад класса А1 за 920 миллионов. Во Владимирской области ГК «Адмирал» намерена создать за три миллиарда терминально-логистический комплекс, примыкающий к железнодорожной станции Ундол. Тульский молочный комбинат вкладывает два миллиарда в роботизированный распределительный центр. В Костромской области «Транс Логистик» заявил комплекс за 231 миллион.
Фармацевтика: более 22 миллиардов.
Большой пакет соглашений был заключен также в отрасли производства медикаментов.
В Калужской области «Фарм Эйд ЛТД» вложит 14 миллиардов рублей в производство биотехнологических препаратов и вакцин, а Институт полиомиелита РАН — 5,5 миллиарда в завод иммунобиологических препаратов (производимые вакцины, в том числе, ориентированы на экспорт).
В Ярославской области «Р-Фарм» обещает вложить 1,5 миллиарда в фабрику жизненно необходимых лекарств, а «Нерохим» построит предприятие ветеринарных препаратов (инвестиции не раскрывают, вместе с еще двумя резидентами парка «Новоселки» обещано 2,1 миллиарда).
От 245 до 500 миллионов будет вложено в производства в Костромской (завод «Ортат), Тверской (Тверская фармацевтическая фабрика) и Тульской (“Концентрация”, пленочные оболочки для медикаментов) областях.
Также в Рязанской области «Фармрегион» хочет построить завод препаратов для лечения онкологических заболеваний. Инвестиции в этот проект не раскрываются.
Туризм: более 22 миллиардов.
С каждым годом растут и инвестиции в туристическую отрасль.
В Калужской области запланирован туристско-рекреационный кластер «Пайн Ривер» за 10 миллиардов рублей с гостиницей и локациями от фермерского до авиатуризма. В этом же регионе появится загородный отель «Циолковский» за 1,2 миллиарда, а также первый в России «ферминг», предполагающий «современную агросреду» для знакомства с жизнью домашних животных за 157 миллионов.
Банк ПСБ планирует возвести в Курске новое здание театра кукол и парк аттракционов. Общий объем вложений составит пять миллиардов рублей.
В Тверской области компания «Прео парк» намерена построить яхт-клуб за 3,7 миллиарда рублей. В Калязине «Контактная механика» заявила бутик-отель за 150 миллионов.
Ярославская область развивает гостиничный сектор. «УК Ростов Великий» направит 1,1 миллиарда на реставрацию в Ростове Великом нескольких исторических памятников, создав вокруг «премиум-квартал» и гостевой купеческий квартал с гостиницами и детским центром «Кибердом». Схожий проект — в Тутаеве: «Дом Демидова» вложит 150 миллионов в реконструкцию старинного здания в бутик-отель.
Еще три компании намерены построить придорожные гостиничные комплексы за 1,1 миллиарда рублей в совокупности. «Корфу Групп» вкладывает 320 миллионов в мотели и сервисы в двух округах, «Красный маяк» — 345 миллионов в селе Львы, а «ТриА Девелопмент» — 440 миллионов в два дорожных отеля.
Последняя компания также заявила проект в Тамбове за 250 миллионов. Кроме того, на юге города у берегов реки Цны и озера Красного будет создан «Экогород» с отелями и семейным парком от Первой строительной компании, а в моногороде Котовске создадут комплекс «Неваляшкино» с музеем-заводом (совместный проект Национального центра «Россия» и «Котовских неваляшек»). Инвестиции в эти два проекта не раскрываются.
Порядка 500 миллионов рублей намерена вложить в развитие отелей в Липецкой области сеть Zont Hotel Group.
В Смоленской области «Никольское-Резорт» хочет создать гостиничный комплекс для круглогодичного семейного отдыха на берегу Вазузы за 250 миллионов рублей.
В Рязанской области запланированы отель с термами и новые туристические маршруты, но вложения в эти проекты не раскрываются.
Социальные и другие проекты: более 65 миллиардов.
Были заключены соглашения, направленные и на различные другие направления развития регионов.
Фото: Инфографика «РГ»/ Павел Мозгарев.
Так, договор Тверской области и «Яндекса» предполагает вложение 40 миллиардов рублей в социальную, культурную и образовательную области (подробности не раскрываются).
Госкорпорация ВЭБ поможет Курской области построить комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами за 16,8 миллиарда рублей. Ранее власти говорили, что для закрытия потребностей в сортировке и переработке им необходимо девять миллиардов.
«Инд-Гарник» планирует создать в Тульской области культурно-спортивный развлекательный центр за шесть миллиардов рублей. Также предполагают спортивные комплексы в других регионах с инвестициями от 100 миллионов.
Еще в двух субъектах появятся новые медицинские центры. «Ярославский технический углерод имени В. Ю. Орлова» намерен вложить в такой проект 1,2 миллиарда, а компания «СмайлСпа» — 500 миллионов в тульский стоматологический центр.
Активность.
Еще четыре региона Центральной России на ПМЭФ почти не отметились. Белгородская делегация единственная из ЦФО вообще не участвовала в форуме. Воронежские и ивановские власти отчитались о переговорах, социальных соглашениях и участии в дискуссиях. Орловская область заключила два соглашения о строительстве заводов рулонного проката с полимерным покрытием и бытовой химии, но инвестиции в эти проекты не раскрыла.