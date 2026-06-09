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Стало известно, как правильно просить прибавку к зарплате

Обращаться с просьбой об увеличении заработной платы целесообразно не чаще одного раза в год, особенно в случаях, когда специалист трудится в организации на протяжении нескольких лет.

Обращаться с просьбой об увеличении заработной платы целесообразно не чаще одного раза в год, особенно в случаях, когда специалист трудится в организации на протяжении нескольких лет. Такую рекомендацию дали эксперты по кадровым вопросам в интервью РИА Новости. Они подчеркивают, что к подобному разговору нельзя приступать без должной подготовки.

Специалисты советуют предварительно проанализировать ситуацию на рынке труда, сопоставить свой текущий доход с вознаграждением на аналогичных должностях и четко сформулировать свои пожелания без лишних эмоций. Также крайне важно напомнить руководителю о достигнутых результатах работы и аргументировать, почему повышение оплаты на данный момент является оправданным.

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