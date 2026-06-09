Главные новости к утру 9 июня 2026 года

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты в течение ближайших двух недель заключат соглашение с Ираном. Как сообщает телеканал CNN, Вашингтон и Тегеран в настоящее время ведут активные переговоры, и иранская сторона, по словам Трампа, демонстрирует готовность к компромиссу.