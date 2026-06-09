Главные новости к утру 9 июня 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 9 июня 2026.
Трамп анонсировал соглашение с Ираном в ближайшие две недели
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты в течение ближайших двух недель заключат соглашение с Ираном. Как сообщает телеканал CNN, Вашингтон и Тегеран в настоящее время ведут активные переговоры, и иранская сторона, по словам Трампа, демонстрирует готовность к компромиссу.
СМИ оценили слова Стубба о РФ и НАТО как катастрофу для Запада
Президент Финляндии Александр Стубб, по мнению немецкого издания Junge Welt, приходит к пониманию необходимости налаживания отношений с Россией. Его заявления об отсутствии угрозы со стороны Москвы для стран Прибалтики являются «катастрофой» для западных элит, так как подрывает антироссийские тезисы сторонников военной эскалации.
Прокурора МУС Карима Хана отстранили от должности
Бюро Ассамблеи государств — участников Римского статута Международного уголовного суда (МУС) приняло решение об отстранении прокурора Карима Хана от должности до вынесения вердикта по дисциплинарному производству, возбужденному в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах.
Галузин заявил о готовности применить ядерное оружие для защиты Союзного государства
РФ и Белоруссия готовы задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности Союзного государства (СГ). Об этом заявил «Известиям» заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин. Дипломат обратил внимание на то, что Москва и Минск совершенствуют комплекс взаимодействия в сфере обороны и безопасности.
КНДР и Китай договорились укреплять отношения между странами
Лидер КНДР Ким Чен Ын провел прием в честь председателя КНР Си Цзиньпина, находящегося в стране с визитом. В своей речи он подтвердил намерение Пхеньяна вывести двусторонние отношения на новый уровень и продолжать укреплять «стратегические образцовые отношения между социалистическими государствами».