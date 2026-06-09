Нижегородский аэропорт возобновил работу ночью 8 июня

Аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгорожде возобновил прием и запуск самолетов 8 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Ограничения ввели в 5:52 часа в рамках безопасности из-за атаки БПЛА. Напомним, что 8 июня БПЛА атаковали Нижегородскую область.
По данным на 9 июня, нижегородский аэропорт возобновил работу с 23:28 часов 8 июня.
Ранее из-за ограничений три авиарейса задержали в нижегородском аэропорту.
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