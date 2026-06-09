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Нижегородский аэропорт возобновил работу ночью 8 июня

Прием и запуск воздушных судов осуществляют в штатном режиме с 23:28 часов 8 июня.

Аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгорожде возобновил прием и запуск самолетов 8 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ограничения ввели в 5:52 часа в рамках безопасности из-за атаки БПЛА. Напомним, что 8 июня БПЛА атаковали Нижегородскую область.

По данным на 9 июня, нижегородский аэропорт возобновил работу с 23:28 часов 8 июня.

Ранее из-за ограничений три авиарейса задержали в нижегородском аэропорту.

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