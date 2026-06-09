Единое окно для CEO: новая роль корпоративного банка

Весь рынок занимается автоматизацией типовых задач, но управленческие задачи почему-то мало кто автоматизирует. И вот наметился тренд, и банк как раз хочет помочь руководителю снизить его нагрузку. Как? Так же — автоматизировать операционные задачи уже руководителя, вывести подсказки, которые позволят ему принимать решения быстрее — по тем же ставкам, статусам, лимитам, условиям взаимодействия с банком, документам и так далее — и при этом оставить время как раз на важные стратегические задачи. Потому что сейчас время для бизнеса фокусное, и в нем, конечно, надо уделять внимание в первую очередь бизнесу. Вот мы и помогаем в этом.