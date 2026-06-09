Единое окно для CEO: новая роль корпоративного банка

Корпоративные банки уходят от роли простого расчетного центра: в клиент-банк интегрируются проверка контрагентов, консолидация группы компаний, финансовая и отраслевая аналитика, что делает сервис востребованным уже на уровне CEO.
Цифровизация разгрузила персонал, но усилила поток сложных, нетиповых задач к первым лицам, и банки начинают автоматизировать именно управленческие решения. О цифровой эволюции банков и новых стандартах финтеха для бизнеса — в беседе с Семеном Диваевым, руководителем цифрового офиса корпоративного бизнеса Альфа-банка.
— Семен, сейчас банки все чаще исполняют роль не просто расчетных центров, а полноценных цифровых партнеров бизнеса. Как изменилась роль корпоративного банка в глазах CEO?
— В глазах SEO 10−15 лет назад все банки выровнялись и стали очень похожими. Единственное различие было, может быть, в тарифах и ценовых условиях. И за это время, если мы говорим о клиент-банке, цифровые банки закрывали в первую очередь платежную функцию. Соответственно, руководители сосредоточились больше на бизнесе, на взаимодействии с партнерами, на конкретных бизнесовых отраслевых трендах и задачах, то есть делегировали работу в клиент-банке своим сотрудникам за счет простоты и цифровизации. По сути, отключились оттуда.
Но за это время произошло очень многое. Цифровизация не только позволила вынести отдельно платежную функцию, но и добавила проверку контрагентов, консолидацию всей группы компаний, позволила создать дополнительные подсказки и решения, финансовую и отраслевую аналитику, при этом вывести все это в клиент-банк.
Таким образом, для CEO сейчас состоялось определенное открытие: в клиент-банке собралось достаточно много решений, которые полезны уже не только для его персонала, а и для него самого.
— Как банк помогает закрыть дефицит времени у CEO и других руководителей?
— У CEO и CFO достаточно много операционных задач внутри дня. Парадокс цифровизации привел к тому, что персонал достаточно сильно разгрузился, у него появилось много инструментария, чтобы решать типовые задачи быстро и легко. Но, так как они стали быстрее, мобильнее, подвижнее, как и компании в целом, весь поток неоднозначных вопросов, где нужно как раз принимать сложные решения, хлынул на руководителя. При этом операционку с него никто не снимал.
Весь рынок занимается автоматизацией типовых задач, но управленческие задачи почему-то мало кто автоматизирует. И вот наметился тренд, и банк как раз хочет помочь руководителю снизить его нагрузку. Как? Так же — автоматизировать операционные задачи уже руководителя, вывести подсказки, которые позволят ему принимать решения быстрее — по тем же ставкам, статусам, лимитам, условиям взаимодействия с банком, документам и так далее — и при этом оставить время как раз на важные стратегические задачи. Потому что сейчас время для бизнеса фокусное, и в нем, конечно, надо уделять внимание в первую очередь бизнесу. Вот мы и помогаем в этом.
— Как в реальности вот это единое окно выглядит для руководителя?
— Вообще, в разных банках по-разному. Где-то просто собираются все сервисы и дополняется классический клиент-банк. В нашем случае, в Альфа-банке, это продукт, который мы разработали специально для CEO и финансовых директоров под названием «Альфа-босс».
Здесь мы убрали все лишнее, например информацию по платежам и где-то даже по выпискам, при этом консолидировали в общую группу, чтобы сразу было видно всю информацию по группе компаний. Чтобы была видна не только платежная информация, но и финансовая, отраслевая аналитика — то, что важно для руководителей.
Мы добавили также персональные чаты, чего нет пока нигде. С клиентским менеджером теперь не надо ничего искать. По специальной кнопке всегда будет эксперт, который может включить и своих экспертов по другим продуктам и направлениям, и помочь клиенту в режиме онлайн, не выходя куда-то далеко и даже не встречаясь лично, при этом наблюдая за статусом сделки.
Мы видим, что запрос руководителя идет больше на снижение когнитивной нагрузки. Поэтому все банки идут в персонализацию. Мы же еще идем и в определенное упрощение.
У нас уже 15 тыс. пользователей, большинство из которых довольны продуктом. Я думаю, что в ближайшее время финтех запустит эту историю и в другие направления, в другие IT-платформы, которые помогут не только оптимизировать и автоматизировать персонал, но и дать возможность принимать решения руководителю быстрее.