На Обходе Красноярска почти установили подземный переход

«На сегодняшний день монтаж этих элементов практически завершен, осталось установить лишь несколько, после чего подрядчик приступит к заделке швов, нанесению гидроизоляции и отделочным работам, которые должны быть завершены в течении двух недель. Затем дорожники засыпят котлован и приступят к восстановлению трассы», — рассказали в КрУДор.