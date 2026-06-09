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На Обходе Красноярска почти установили подземный переход

Дорожники завершают монтаж элементов подземного перехода возле Солонцов.

Дорожники завершают монтаж элементов подземного перехода на трассе Обход Красноярска возле Солонцов.

Напомним, конструкцию начали возводить 5 июня из 60 сборных железобетонных элементов. Высота каждого — 2,5 м, ширина — 4 м, масса — порядка 10 тонн. Протяженность тоннеля составит 60 метров.

«На сегодняшний день монтаж этих элементов практически завершен, осталось установить лишь несколько, после чего подрядчик приступит к заделке швов, нанесению гидроизоляции и отделочным работам, которые должны быть завершены в течении двух недель. Затем дорожники засыпят котлован и приступят к восстановлению трассы», — рассказали в КрУДор.

Также продолжается устройство выезда из Солонцов на трассу и разворотной петли по направлению с Северного шоссе на проспект Котельникова. Ориентировочно, на ¾ завершена отсыпка земполотна.

«После выхода рабочих отметок на проектный уровень специалисты уложат нижний слой асфальтобетонного покрытия, установят новые дорожные знаки и нанесут разметку», — добавили в КрУДор.

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