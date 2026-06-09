С начала года в Красноярске сняли более 200 незаконных конструкций

«Такие рекламные конструкции не только нарушают закон, но и представляют опасность для жителей. Большую часть мы сносим за счет средств администрации города, ⅓ — сами предприниматели. Расходы взыскиваем по суду. Но в любом случае мы ограничены сроками федерального закона. После выявления незаконной рекламной конструкции у собственника есть 30 дней на демонтаж. Только по истечении этого срока мы сносим объект принудительно. Поэтому в очередной раз призываем рекламодателей ответственно подходить к выбору мест размещения, не спонсировать недобросовестных предпринимателей», — отмечает заместитель руководителя управления архитектуры — начальник отдела наружной рекламы Андрей Агафонов.