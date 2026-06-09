С начала года в Красноярске сняли более 200 незаконных конструкций

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала 2026 года в Красноярске убрали 142 незаконных щита и демонтировали 122 конструкции с фасадов домов, незаконно поставленных для рекламы.
Самыми «привлекательными» районами для размещения нелегальной рекламы стали Советский и Ленинский.
«Такие рекламные конструкции не только нарушают закон, но и представляют опасность для жителей. Большую часть мы сносим за счет средств администрации города, ⅓ — сами предприниматели. Расходы взыскиваем по суду. Но в любом случае мы ограничены сроками федерального закона. После выявления незаконной рекламной конструкции у собственника есть 30 дней на демонтаж. Только по истечении этого срока мы сносим объект принудительно. Поэтому в очередной раз призываем рекламодателей ответственно подходить к выбору мест размещения, не спонсировать недобросовестных предпринимателей», — отмечает заместитель руководителя управления архитектуры — начальник отдела наружной рекламы Андрей Агафонов.
Все законные рекламные конструкции нанесены на интерактивную карту Красноярска.
Сообщить о сомнительной конструкции можно по номеру 228−21−96 или через виртуальную приемную на сайте администрации, сообщили в мэрии.