Крупнейший детский футбольный фестиваль пройдет в Красноярске

В Красноярске проведут крупнейший детский футбольный фестиваль «Копа Джуниор». Он пройдет 11 июня на Центральном стадионе, организатор — финалист премии «Россия — страна возможностей» Андрей Коломеец, сообщают на официальном портале края.
Темой юбилейного, десятого, фестиваля станет турнир стран БРИКС. Каждая из команд представит одно из государств союза. Юные спортсмены получат футболки в цветах своей страны, а также оформят шатры команд в национальном стиле. На турнире ожидается рекордное количество участников и зрителей.
А после открытия обещают гала-матч, причем благотворительный: известные в Сибири люди против детских тренеров. На поле выйдет Алексей Бугаев, чемпион Паралимпийских игр 2026, экс-игроки «Енисея» и другие спортсмены. На воротах будет стоять Василий Фролов, внук легендарного Льва Яшина. Ну, а наставником команды станет Александр Тарханов, заслуженный тренер России.
Сроки проведения мероприятия — с 11 по 14 июня.