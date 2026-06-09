Крупнейший детский футбольный фестиваль пройдет в Красноярске

А после открытия обещают гала-матч, причем благотворительный: известные в Сибири люди против детских тренеров. На поле выйдет Алексей Бугаев, чемпион Паралимпийских игр 2026, экс-игроки «Енисея» и другие спортсмены. На воротах будет стоять Василий Фролов, внук легендарного Льва Яшина. Ну, а наставником команды станет Александр Тарханов, заслуженный тренер России.