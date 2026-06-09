Российские юниоры смогут выступать с флагом в 24 олимпийских видах спорта

Как уточнил вице-премьер, спортсмены допущены к соревнованиям по фехтованию, конному спорту, тяжелой атлетике, волейболу и бейсболу. Также они смогут принять участие в соревнованиях по софтболу, ски-альпинизму, керлингу, дзюдо и спортивной борьбе, плаванию, синхронному плаванию, прыжкам в воду и водному поло, спортивной и художественной гимнастике.