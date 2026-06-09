Ливни, грозы и локальные подтопления: погода в Калининграде 9 июня

Во вторник, 9 июня, в Калининградской области ожидается жаркий день перед затяжным похолоданием, который с большой вероятностью закончится локальными шквалами и ливнями в западной и центральной частях региона. По сведениям Гидрометцентра России, днем в Калининграде ожидается облачная погода с кратковременными дождями и до +26°С (ночью температура может опуститься до +11°С) и немного пониженное давление — 757 мм ртутного столба. Ветер преимущественно слабый южный (около 2 м/с), к ночи он сменится западным и усилится.