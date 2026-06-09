Ливни, грозы и локальные подтопления: погода в Калининграде 9 июня

Во вторник, 9 июня, в Калининградской области ожидается жаркий день перед затяжным похолоданием, который с большой вероятностью закончится локальными шквалами и ливнями в западной и центральной частях региона. По сведениям Гидрометцентра России, днем в Калининграде ожидается облачная погода с кратковременными дождями и до +26°С (ночью температура может опуститься до +11°С) и немного пониженное давление — 757 мм ртутного столба. Ветер преимущественно слабый южный (около 2 м/с), к ночи он сменится западным и усилится.
Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды также обещает 9 июня облачность с прояснениями без существенных осадков с утра, а во второй половине дня кратковременный, но сильный дождь и местами грозы. Ветер ожидается переменных направлений (днем южный, юго-восточный со скоростью 2−6 м/с с переходом вечером к западному до 5−10 м/с), а температура воздуха днем +21…+26°С (жарче всего будет в восточной части области).
По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), во вторник в Калининграде с утра ожидается переменная облачность, но к вечеру регион затянет грозовыми тучами. Утром температура воздуха достигнет отметки +13,9°С, днём потеплеет до +23,6°С, а вечером воздух остынет до +18,2°С. Влажность будет на уровне 83%.
В региональном управлении МЧС России по Калининградской области со ссылкой на Калининградский ЦГМС также обещают облачную с прояснениями погоду. С утра туман, а днём кратковременный дождь и гроза. Ветер днём южный, юго-восточный, с переходом к вечеру к юго-западному и западному 5−10 м/с. Температура воздуха днём +22…+26°C. Видимость 4−7 км, в тумане 500−1000 м.
Паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщает, что утром 9 июня потеплеет до +18…+22°С к полудню. Днем в Калининграде и области воздух прогреется до +24…+26°С (местами до +27°С), на Куршской и Балтийской косе до +22…+24°С. Будет малооблачно, а после обеда и к вечеру (15−17ч) в Калининграде и на западе области (Зеленоградский, Багратионовский, Гурьевский, Гвардейский районы) ожидаются ливни, местами грозы со шквалистым усилением ветра.
Вечером к закату в Калининграде и на западе области после прохождения осадков похолодает до +15…+18°С, на востоке региона до +18…+21°С, на западе области будет облачно, на востоке облачно с прояснениями, к 17−19 часам дожди с вероятностью гроз и шквалистого ветра дойдут до центральной, южной и северной частей области (Полесский, Славский, Неманский, Черняховский, Правдинский районы), а к 20−22 часам дожди ожидаются на востоке области (Гусевский, Краснознаменский, Нестеровский, Озерский районы).
Ветер ночью, утром и днем преимущественно южный, вечером переменный на юго-западный/западный, ночью — слабый (1−5 м/с), с утра до вечера умеренный (3−9 м/с), при прохождении осадков в Калининграде и в западной части региона вероятны шквалы до 14−18 м/с. Атмосферное давление в первой половине суток будет понижаться с 759 до 757 мм рт.ст, а во второй половине суток повышаться до 759 мм рт.ст.
Тот же паблик в ночь на 9 июня дал неофициальный конвективный прогноз на вторник, предупредив калининградцев о риске шквалов и ливней с грозами в западной и центральной частях региона.