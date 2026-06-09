Красноярский РК «Енисей-СТМ» потерпел первое поражение в сезоне

8 июня красноярский регбийный клуб «Енисей-СТМ» в матче пятого тура чемпионата России на выезде проиграл московскому «Динамо». Игра прошла в спортивном городке «Лужники» и завершилась со счетом 17:20.
Попытки среди сибиряков занесли Николас Оостхузен, Александр Белослудцев и Давид Месхи. Успешные реализации оформил Рамиль Гайсин. «Енисей-СТМ» заработал бонус защиты, однако на большее времени не хватило.
Следующий матч красноярцы проведут 13 июня в гостях у команды «Слава-МАР».
Ранее мы писали, что уроженка Красноярска Мирра Андреева победила в Открытом чемпионате Франции по теннису.