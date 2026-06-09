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Красноярский РК «Енисей-СТМ» потерпел первое поражение в сезоне

В матче пятого тура чемпионата России «Енисей-СТМ» провел встречу с московским «Динамо» на выезде.

Источник: Комсомольская правда

8 июня красноярский регбийный клуб «Енисей-СТМ» в матче пятого тура чемпионата России на выезде проиграл московскому «Динамо». Игра прошла в спортивном городке «Лужники» и завершилась со счетом 17:20.

Попытки среди сибиряков занесли Николас Оостхузен, Александр Белослудцев и Давид Месхи. Успешные реализации оформил Рамиль Гайсин. «Енисей-СТМ» заработал бонус защиты, однако на большее времени не хватило.

Следующий матч красноярцы проведут 13 июня в гостях у команды «Слава-МАР».

Ранее мы писали, что уроженка Красноярска Мирра Андреева победила в Открытом чемпионате Франции по теннису.