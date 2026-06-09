Воду и свет отключат в Нижнем Новгороде 9 июня

Ряд домов в Нижнем Новгороде оставят сегодня без привычных удобств. Причина — плановые работы на системах ЖКХ. 9 июня обслуживание объектов инфраструктуры пройдет в разных районах города.
По информации управления ГОЧС Нижнего Новгорода, с 08:00 до 17:00 света не будет на Мокроусова, 2, 4 и 6, а также на Светлоярской, 25.
В 09:00 коммунальные службы обесточат здания с номерами 7, 9 и 1 на Веденяпина, 17 и 19 на Фучика. Работы на сетях завершатся к четырем часам дня.
Также сегодня в домах №№ 23, 27, 25, 17, 19а на улице Кащенко и в мкр. Щербинки, 1, 8, 7 приостановят подачу горячей воды. Терпеть неудобства местным жителям придется с 09:00 до 16:00.
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