Ахтямов в финале плей-офф АХЛ: экс-вратарь «Ак Барса» претендует на место в воротах «Торонто» в НХЛ

Воспитанник «Ак Барса» Ахтямов помог своей команде АХЛ выйти в финал Кубка Колдера.
Голкипер «Торонто Марлис» Артур Ахтямов стал одной из главных звезд заключительного матча серии полуфинала АХЛ в матче против «Уилкс-Барре/Скрантон Пингвинз» (2:1 ОТ). В том матче 24-летний воспитанник системы казанского «Ак Барса» отразил 39 бросков из 40 и фактически помог своей команде выйти в финал Кубка Колдера.
В текущем плей-офф АХЛ на счету 24-летнего россиянина 11 побед в 17 играх при 92,7% процента отраженных бросков и коэффициенте надежности — 2,12. В регулярном сезоне статистика российского голкипера тоже не подводит. Он провел 37 игр, из них 21 стали победными при %ОБ 90,7% и коэффициенте надежности — 2,88. В Северной Америке на Ахтямова, судя по всему, рассчитывают. Иначе бы вряд ли в середине сезона «кленовые листья» продлили контракт с российским вратарем на три года.
В связи с этим шансы на возвращение голкипера в Россию значительно сократились. Правда, в «Ак Барсе» все же рассчитывают на единственно возможный вариант аренды из североамериканского клуба на один сезон. Об этом еще в мае сообщил генеральный директор клуба Марат Валиуллин во время итоговой пресс-конференции с журналистами. При этом сам Ахтямов особым желанием играть в России не горит.
Фото: соцсети Артура Ахтямова.
Ахтямов — самый стабильный вратарь в составе фарм-клуба «Торонто».
В настоящий момент в заявке фарм-клуба «Торонто» четыре вратаря. Пожалуй, главным конкурентом Артура Ахтямова не только за место в «Торонто Марлис», но и в основной команде является его ровесник — 24-летний Деннис Хайлдеби. В АХЛ он провел чуть меньше, чем Ахтямов, — 23 встречи. Статистика канадского вратаря даже хуже, чем у его визави: 89,8% сейвов при коэффициенте надежности 2,71. При этом в сезоне-2025/26 Хайлдеби провел 20 игр в НХЛ за «Торонто Мэйпл Лифс». Тогда как Ахтямову представился шанс лишь трижды, в двух из которых он вышел в стартовом составе.
Третий голкипер «Торонто Марлис» — 32-летний Кеннет Эпплби — чаще играет в ECHL (профессиональная хоккейная лига среднего (второго) уровня профессиональных лиг Северной Америки — прим. ред.) и уж точно не составляет конкуренции Ахтямову и Хайлдеби. В этом сезоне он привлекался к играм в АХЛ лишь дважды. И если у Эпплби хотя бы есть регулярная практика пусть и на уровне наиболее низшей лиги, то в отличие от него еще один воспитанник казанской системы, числящийся в составе «Торонто Марлис», 23-летний Вячеслав Пекса в текущем сезоне провел всего лишь 12 матчей в АХЛ при ОБ 86,9% и к.н. 3,78.
Не зря Марат Валиуллин на встрече с журналистами ранее заявил, что именно физическая подготовка Пексы из всех вратарей казанской системы, находящихся сейчас за океаном, вызывает большие сомнения. В клубе заявили, что не понимают, в какой форме на данный момент находится голкипер, так как почти не играет. В Казани Пексе могли бы предложить роль лишь в альметьевском «Нефтянике». Но, как будто и сам Пекса возвращаться в Казань не хотел. Хотя здесь он с большой долей вероятности хотя бы мог иметь регулярную игровую практику.
Фото: marlies.ca.
Конкуренция в «Торонто» не заоблачная.
При этом в основном составе «Торонто Мэйпл Лифс» наблюдается настоящий дефицит качественных кадров на позицию качественного голкипера. Да и сама ситуация в клубе как будто бы напрашивается на прилив свежей крови. У «кленовых» заявлено всего два голкипера в составе — 32-летний Энтони Столарц и 27-летний Джозеф Уолл.
На первый взгляд Столарц выглядит более опытным вратарем. В сентябре 2025 года «кленовые» заключили с ним четырехлетний контракт. На уровне НХЛ он ранее выступал за «Филадельфию», «Эдмонтон», «Анахайм» и «Флориду». Однако ни в одной из команд не числился основным голкипером. За девять сезонов в НХЛ на его счету всего 168 игр. Текущий регулярный сезон Столерз завершил с не самой выдающейся статистикой: при нем команда одержала 10 побед в 26 встречах при ОБ 89,3% и к.н. 3,28.
Оппонент Столарца — Уолл выступает за «Торонто» уже пятый сезон, и это его первый клуб в НХЛ. Его текущее соглашение действительно с «Торонто» до конца будущего сезона. Первым номером в «Торонто» сейчас является именно он. Правда, статистика 27-летнего голкипера тоже не самая привлекательная. На его счету 39 матчей, 15 из которых стали победными, при ОБ 89,9% и к.н. 3,34. Несмотря на действующие контракты обоих вратарей, статистика говорит об обратном — конкуренция в «Торонто» не такая уж высокая.
Фото: marlies.ca.
В финале Кубка Колдера может состояться дерби воспитанников «Ак Барса».
На сегодняшний день, без преувеличения, Артур Ахтямов может стать наиболее привлекательной кандидатурой для «Торонто» в будущем сезоне. Во-первых, он показывает это своими стабильными выступлениями за фарм клуб. Во-вторых, это доказывает и его статистика — лучшая на данный момент в АХЛ среди вратарей системы. Стоит вспомнить и отдельные эпизоды выступлений Ахтямова в НХЛ. В сумме в трех неполных матчах он отразил 81 бросок и пропустил всего четыре шайбы.
И вот что примечательно: победителем другой пары финалистов Кубка Колдера «Колорадо Иглз» — «Чикаго Вулвз» может стать команда, в которой играет еще один казанский вратарь — Амир Мифтахов. На данный момент счет в серии равный (3−3), и ближайшая встреча может стать решающей.
26-летний Мифтахов в текущем плей-офф на протяжении шести последних игр выходил в основном составе своей команды. В случае победы «Чикаго» в АХЛ может состояться настоящее дерби двух воспитанников одной системы. Причем в данном противостоянии преимущество на стороне более молодого Ахтямова, а Мифтахов в этом сезоне не проявил себя даже в фарм-клубе «Каролины».
Амир Мифтахов пополнил ряды «Чикаго» в прошлое межсезонье. В регулярном сезоне АХЛ он провел 28 игр из 72 при проценте отраженных бросков 88,8% и коэффициенте надежности 3,25. У Мифтахова контракт с фарм-клубом «Каролины» рассчитан до конца сезона-2026/27. С учетом того, с какой результативностью голкипер провел сезон, даже его местонахождение в АХЛ — под большим вопросом.