Ахтямов в финале плей-офф АХЛ: экс-вратарь «Ак Барса» претендует на место в воротах «Торонто» в НХЛ

Не зря Марат Валиуллин на встрече с журналистами ранее заявил, что именно физическая подготовка Пексы из всех вратарей казанской системы, находящихся сейчас за океаном, вызывает большие сомнения. В клубе заявили, что не понимают, в какой форме на данный момент находится голкипер, так как почти не играет. В Казани Пексе могли бы предложить роль лишь в альметьевском «Нефтянике». Но, как будто и сам Пекса возвращаться в Казань не хотел. Хотя здесь он с большой долей вероятности хотя бы мог иметь регулярную игровую практику.