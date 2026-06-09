Дальневосточный художественный музей открывает выставку «Герои своего времени»

Дальневосточный художественный музей анонсировал выставку «Герои своего времени» от московского Мультимедиа Арт Музея. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», с 18 июня по 16 августа этого года на площадке ДВХМ можно познакомиться с классикой портретной фотографии Валерия Плотникова.
В сборнике именитого фотографа — сотни портретов выдающихся деятелей советского и российского искусства. Например, Валерий Плотников запечатлел таких творцов, как Владимир Высоцкий, Булат Окуджава, Михаил Барышников, Святослав Рихтер, Олег Янковский и Вячеслав Зайцев.
— Работы Плотникова постоянно печатались на обложках ведущих советских журналов, среди которых «Театр» и «Советский экран» — главное издание о кино, выходившее миллионными тиражами. Вырезки с фотографиями Плотникова украшали многие квартиры в Советском Союзе, — рассказали в ДВХМ.
Интересной выставка окажется как для любителей, так и для знатоков фотографии. Ведь, как отметили в пресс-службе Дальневосточного художественного музея, при выстраивании драматургии снимка Валерий Плотников обращался к великим художественным работам. В их числе — живопись Антониса ван Дейка и Рембрандта Харменса ван Рейна, портреты Валентина Серова и Льва Бакста, а также произведения других мастеров XIX века.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало о проведении выставки «Рерих и театр». Репродукции театральных декораций и сценических костюмов, созданных Николаем Рерихом, представят до 25 июня 2026 года.