Дальневосточный художественный музей открывает выставку «Герои своего времени»

Интересной выставка окажется как для любителей, так и для знатоков фотографии. Ведь, как отметили в пресс-службе Дальневосточного художественного музея, при выстраивании драматургии снимка Валерий Плотников обращался к великим художественным работам. В их числе — живопись Антониса ван Дейка и Рембрандта Харменса ван Рейна, портреты Валентина Серова и Льва Бакста, а также произведения других мастеров XIX века.