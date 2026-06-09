Домофон в Хабаровске стал ловушкой и унес 1,25 млн рублей

По данным полиции, в мессенджере женщине позвонил неизвестный, который заявил о якобы замене домофонного оборудования и попросил назвать код из сообщения. После этого с ней связались уже «представители спецслужб» и сообщили, что в отношении неё якобы возбуждено уголовное дело, а её деньги могут переводиться за рубеж.