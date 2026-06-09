Домофон в Хабаровске стал ловушкой и унес 1,25 млн рублей

В Хабаровске возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве, в результате которого 60-летняя жительница Железнодорожного района лишилась личных накоплений. Об этом сообщает hab.aif.ru.
По данным полиции, в мессенджере женщине позвонил неизвестный, который заявил о якобы замене домофонного оборудования и попросил назвать код из сообщения. После этого с ней связались уже «представители спецслужб» и сообщили, что в отношении неё якобы возбуждено уголовное дело, а её деньги могут переводиться за рубеж.
Под давлением злоумышленников женщина поверила в легенду о «безопасном счёте» и перевела 1 250 000 рублей своих сбережений.
«Возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 159 УК РФ, мошенничество, санкция — до 10 лет лишения свободы», — прокомментировал Артём Поляков, врио начальника УМВД России по г. Хабаровску.
В полиции напоминают: настоящие сотрудники правоохранительных органов и банков никогда не требуют переводить деньги на «безопасные счета» и не ведут такие разговоры в мессенджерах.