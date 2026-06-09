Работодатели все чаще берут бывших сотрудников на работу

Среди тех, кто принял решение вернуться, основными причинами стали: достойная заработная плата (24 процента), сплоченный коллектив (12 процентов), улучшенные условия труда или удобный график, предложение новой должности или карьерное повышение (по 10 процентов), а также просто интерес к работе (9 процентов). Стабильность предприятия назвали важным фактором 7 процентов опрошенных, а смену руководства — 2 процента.