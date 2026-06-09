Работодатели все чаще берут бывших сотрудников на работу

Согласно информации, опубликованной ТАСС со ссылкой на исследование, в России заметно выросло число компаний, практикующих повторный найм ранее уволившихся специалистов.
Исследование проводилось в период с 1 по 14 мая 2026 года, в нем приняли участие одна тысяча респондентов.
Как показывают данные, за последние двенадцать месяцев количество работодателей, активизировавших усилия по возвращению бывших подчиненных, увеличилось с 32 до 48 процентов.
Из тех организаций, которые предлагали сотрудникам вернуться, только 14 процентов смогли добиться полного возвращения всего штата. В 67 процентах случаев на прежние места вернулись лишь отдельные работники. Каждому пятому работодателю (19 процентов) не удалось привлечь обратно ни одного человека.
Аналитики отмечают, что чаще всего компании пытались вернуть специалистов, имеющих среднее профессиональное образование.
Среди тех, кто принял решение вернуться, основными причинами стали: достойная заработная плата (24 процента), сплоченный коллектив (12 процентов), улучшенные условия труда или удобный график, предложение новой должности или карьерное повышение (по 10 процентов), а также просто интерес к работе (9 процентов). Стабильность предприятия назвали важным фактором 7 процентов опрошенных, а смену руководства — 2 процента.
Спасатель заявил, что искать Усольцевых имеет смысл до середины июня.