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В Ростовской области два человека погибли на водоемах

В Ростовской области за прошедшие сутки, 8 июня, ликвидировали семь техногенных пожаров. В результате этих пожаров погиб один человек, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Источник: Коммерсантъ

В Ростовской области за прошедшие сутки, 8 июня, ликвидировали семь техногенных пожаров. В результате этих пожаров погиб один человек, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Кроме того, спасатели устранили последствия семи дорожно-транспортных происшествий. В ходе ликвидации ДТП было спасено три человека. Всего в этот день на вызовы выезжали 156 человек личного состава и 39 единиц техники.

В регионе также зарегистрированы два происшествия на воде, в которых погибли два человека, говорится в сообщении МЧС.

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