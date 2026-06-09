ФАС заблокировала часть полномочий НОФ как единственного поставщика

Истцы настаивают, что действовали в рамках закона: ремонт медоборудования фигурировал в уставе НОФ с 2004 года, а корректировка сведений под ОКВЭД была правомерной. Юристы подчёркивают, что доля выручки от этой деятельности не превышает 10%, что может считаться исключением, а УФАС ошибочно смешивает понятия «медицинские изделия» и «электронное оборудование».