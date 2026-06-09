ФАС заблокировала часть полномочий НОФ как единственного поставщика

Арбитражный суд Нижегородской области рассмотрит в августе объединённый иск Минимущества региона и госпредприятия «Нижегородская областная фармация» (НОФ) к УФАС. Об этом сообщили в «Коммерсантъ Приволжье».
Истцы оспаривают апрельское предписание 2025 года, заблокировавшее деятельность НОФ как единственного поставщика услуг по ремонту медицинских изделий.
Право на статус единственного поставщика НОФ и ряд аналогичных региональных предприятий (в т. ч. «Таттехмедфарм», «Брянскфармация») получили с 1 июля 2024 года благодаря поправкам к законам 223‑ФЗ и 44‑ФЗ. Однако УФАС усмотрело нарушение: по мнению регулятора, НОФ обошла запрет 2020 года на реорганизацию и изменение видов деятельности, если это ограничивает конкуренцию.
Истцы настаивают, что действовали в рамках закона: ремонт медоборудования фигурировал в уставе НОФ с 2004 года, а корректировка сведений под ОКВЭД была правомерной. Юристы подчёркивают, что доля выручки от этой деятельности не превышает 10%, что может считаться исключением, а УФАС ошибочно смешивает понятия «медицинские изделия» и «электронное оборудование».
УФАС возражает: в уставе никогда не было формулировки «ремонт электронного и оптического оборудования», а «ремонт» и «техническое обслуживание» — это разные виды деятельности. Довод о 10‑процентной доле регулятор не считает релевантным для данного дела.
Напомним, что истцы просили суд приостановить действие предписания УФАС на время разбирательства, ссылаясь на риск административных дел и невозможность вести деятельность. Суд отказал, посчитав, что возможные убытки не обоснованы, а обеспечительные меры фактически предрешат исход спора.
Ранее нижегородская ФАС нашла нарушения у почтовой службы.