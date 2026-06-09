Опрос: Треть россиян раздражает привычка партнера делить расходы до копейки

Главным раздражающим финансовым фактором в отношениях для россиян является привычка партнера делить расходы до копейки. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками финансового маркетплейса «Выберу.ру».
Более 68 процентов участников опроса заявили, что финансовые привычки партнера важнее уровня его дохода. При этом почти половина (47 процентов) призналась, что хотя бы раз выходили из отношений из-за бытовых конфликтов, связанных с деньгами.
Помимо привычки делить расходы до копейки, россиян также раздражают спонтанные и необдуманные траты партнера. Участники опроса пожаловались на постоянное обсуждение способов заработка, чрезмерную экономию на обыденных вещах, а также утаивание реальных доходов и расходов, передает Lenta.ru.
Молодые люди массово создают виртуальных девушек при помощи нейросетей и выкладывают видео с ними в соцсети. Что это — безобидная шутка или симптом социальных проблем поколения Z, «Вечерней Москве» рассказала психолог, кандидат биологических наук, основатель центра психологии и развития Екатерина Трофимова.
Приложение для знакомств Mamba и книжный сервис «Литрес» провели исследование, где спросили у девушек, кто из литературных персонажей попросил бы разделить с ними счет в ресторане. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе организаторов опроса.