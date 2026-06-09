«Алые паруса-2025» удостоились ТЭФИ

В 2025 году легендарный выпускной посмотрело 45,7 миллиона человек по всему миру, что стало абсолютным рекордом за всю историю проекта. Прямая трансляция в эфире Пятого канала также установила четыре рекорда сразу в ключевых аудиториях: «Все 25−59», «Все 18+», «Все 4+» и «Женщины 25−59». Водно-пиротехническое шоу, которое ретранслировали и другие федеральные каналы, привлекло почти каждого третьего зрителя старше 18 лет. Совокупная доля эфира на четырех каналах достигла 31,8%. Онлайн-трансляция в интернете собрала 13,7 миллиона зрителей, а ещё 300 тысяч человек наблюдали за праздником на больших уличных экранах.