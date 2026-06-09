В Волгограде подскочила цена на черешню

— В конце апреля плодовые деревья покрылись плотными белыми «шапками». Признаться честно, надежды на будущий урожай были большие. Но из-за холодов — по ночам температура опускалась до 3−4 градусов, — пчелы не смогли как следует опылить деревья, и сейчас на вишне зреет всего несколько плодов. Такая же печальная картина и с абрикосом. Видимо, придется покупать привозное, — рассказывали волгоградцы.